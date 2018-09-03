Dólar inicia setembro em alta, na faixa dos R$ 4,15

O dólar comercial opera em alta nesta segunda-feira. A moeda tem valorização de 1,59% ante o real, cotada a R$ 4,138. Para esta semana, as atenções dos investidores se voltam para a divulgação de pesquisas de intenção de voto de abrangência nacional. O mercado quer avaliar se o início da propaganda política em rádios e TVs ajuda a impulsionar candidatos de centro, alinhados com as reformas econômicas do país.