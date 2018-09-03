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Valorização

Dólar inicia setembro em alta, na faixa dos R$ 4,15

Expectativas com resultado de pesquisas eleitorais deixam investidores na defensiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 12:39

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 12:39

Expectativas com resultado de pesquisas eleitorais deixam investidores na defensiva Crédito: Pixabay
O dólar comercial opera em alta nesta segunda-feira. A moeda tem valorização de 1,59% ante o real, cotada a R$ 4,138. Para esta semana, as atenções dos investidores se voltam para a divulgação de pesquisas de intenção de voto de abrangência nacional. O mercado quer avaliar se o início da propaganda política em rádios e TVs ajuda a impulsionar candidatos de centro, alinhados com as reformas econômicas do país.
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Na última sessão, o dólar fechou com recuo de 1,73%, aos R$ 4,073. No mês de agosto, a moeda americana acumulou alta de 8,46%.
 
No exterior, o dólar também avança. O "Dollar Index", índice da Bloomberg que acompanha o desempenho da divisa americana frente a uma cesta de moedas, tem alta de 0,47%.
 

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