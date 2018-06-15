Dólar inicia os negócios em queda nesta sexta

Nesta sexta-feira, o dólar abriu em queda de 1,39% ante o real, cotado a R$ 3,759. Na avaliação de analistas do mercado, o que tem contribuido para que a americana mantenha algumas baixas é a atuação do Banco Central (BC) no câmbio por meio de leilões de swaps cambiais, contratos que têm efeito de uma venda da divisa americana no mercado futuro.