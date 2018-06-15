Dólar inicia os negócios em queda nesta sexta

Nesta sexta-feira, o dólar abriu em queda de 1,39% ante o real, cotado a R$ 3,759. Na avaliação de analistas do mercado, o que tem contribuido para que a americana mantenha algumas baixas é a atuação do Banco Central (BC) no câmbio por meio de leilões de swaps cambiais, contratos que têm efeito de uma venda da divisa americana no mercado futuro.
Na véspera, o dólar fechou em alta de 2,61%, aos R$ 3,812. Este cenário foi motivado, principalmente, pela reação dos investidores após a elevação da taxa de juros na economia americana. Somou-se a isso a decisão do Banco Central Europeu em manter a taxa de juros, mas sinalizando que em setembro começaria a reduzir a compra de ativos.