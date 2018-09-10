Dólar inicia a semana em queda, negociado a R$ 4,07

O dólar comercial iniciou os negócios desta segunda-feira com desvalorização de 0,8% ante o real, negociado a R$ 4,072. Entretanto, pontuam os analistas de mercado, esta tendência pode ser invertida ao longo do pregão, principalmente por influência da agenda externa.

No mercado asiático, as principais Bolsas fecharam em queda após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump ter ameaçado impor tarifas sobre quase todas as exportações chinesas aos EUA. Além disso, por meio de sua conta no Twitter, Trump disparou contra a Apple. Ele pediu que as empresa produzisse seus aparelhos tecnológicos nos EUA em vez de na China, como uma forma de evitar as consequências da guerra comercial em curso com Pequim.