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Mercado

Dólar inicia a semana em queda, negociado a R$ 4,07

Analistas pontuam, entretanto, que a agenda externa pode inverter tendência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 12:34

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 12:34

- Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial iniciou os negócios desta segunda-feira com desvalorização de 0,8% ante o real, negociado a R$ 4,072. Entretanto, pontuam os analistas de mercado, esta tendência pode ser invertida ao longo do pregão, principalmente por influência da agenda externa.
> Até 43 ligações por dia: telemarketing teste a paciência do consumidor
No mercado asiático, as principais Bolsas fecharam em queda após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump ter ameaçado impor tarifas sobre quase todas as exportações chinesas aos EUA. Além disso, por meio de sua conta no Twitter, Trump disparou contra a Apple. Ele pediu que as empresa produzisse seus aparelhos tecnológicos nos EUA em vez de na China, como uma forma de evitar as consequências da guerra comercial em curso com Pequim.

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