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Dólar fecha em baixa no primeiro pregão de dezembro

O dólar fechou o primeiro pregão de dezembro em queda de 0,35%, valendo R$ 3,842 para venda

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 21:51
Crédito: Bearfotos/Freepik
O dólar fechou o primeiro pregão de dezembro em queda de 0,35%, valendo R$ 3,842 para venda.
O Banco Central realizou, na última semana, leilões extraordinários de linha, com venda futura da moeda norte-americana com compromisso de recompra. A ação serviu para rebaixar a cotação da moeda, que tinha ultrapassado o patamar de R$ 3,90. O dólar encerrou novembro com valorização de 3,58%.
> Depois de dois meses em queda, dólar fecha novembro em alta de 3,58%
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou o pregão de hoje (3) em alta de 0,35%, com 89.820 pontos. As ações da Petrobras e da Vale acompanharam a tendência de alta, com valorização de 1,57% e 2,46%, respectivamente. Os papéis do Bradesco e do Itaú apresentaram queda, com 2,21% e 1,42%.

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