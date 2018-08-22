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Alta

Dólar fecha a R$ 4, maior valor desde fevereiro de 2016

Segundo consultores, desde 13 de agosto o dólar teve valorização de 3,66%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 21:13

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 21:13

Dólar Crédito: Reprodução | Pixabay
O dólar norte-americana atingiu, no fechamento desta terça-feira (21), o valor de R$ 4,049, mais alta cotação 18 de fevereiro de 2016. A alta de 2,01% nesta terça-feira foi a quinta consecutiva, com o dólar acumulando valorização de 4,40% no período.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em baixa de 1,5%, com 75.180 pontos, representando o menor patamar desde 11 de julho. Os papéis de grandes empresas contribuíram para a queda, com as ações da Petrobras caindo 3,49%, e as dio Itaú, 1,20%. Segundo consultores, desde 13 de agosto o dólar teve valorização de 3,66%.
A desvalorização do real coincidiu com a divulgação de novas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República ontem (20) e com a indefinição do cenário político a dois meses do pleito.
O analista Rafael Omati, da consultora Guide Investimento, afirmou que o mercado teme a liderança de candidatos considerados menos comprometidos com a reforma tributária.

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