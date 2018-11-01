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Mercado financeiro

Dólar cai e fecha a semana abaixo de R$ 3,70

Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambial, sem ofertas extraordinárias de venda futura da moeda norte-americana

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 20:52
Dólar é cotado a R$ 3,70 nesta quinta-feira (01) Crédito: Agência Brasil
A cotação da moeda norte-americana encerrou a semana em queda de 0,76%, cotada a R$ 3,6943. O dólar fecha a semana com alta acumulada de 1,16%. O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambial, sem ofertas extraordinárias de venda futura da moeda norte-americana.
O Ibovespa, o índice da B3, terminou o pregão desta quinta-feira (01) em alta de 1,14%, com 88.419 pontos. O índice da bolsa de valores fechou o mês de outubro com saldo positivo de 9,85%, só perdendo no ano para o mês de janeiro, que fechou com alta acumulada de 11,3%. Com exceção das ações da Petrobras que fecharam com queda de 1,19%, os demais papéis das grandes companhias registraram alta, como Bradesco 5,07% e Vale com 1,27%.
> Bandeira amarela nas contas de luz começa a vigorar

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