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Valorização

Dólar alcança maior valor desde dezembro de 2016

Explicação para a valorização da divisa americana frente ao real é o receio do mercado financeiro de que o Federal Reserve (Fed), o banco central do Estados Unidos, eleve mais forte ou rapidamente a taxa básica de juros de país

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 21:22
Moeda atingiu nesta tarde R$ 3,45 Crédito: Reprodução/Pixabay
O dólar sofreu nesta segunda-feira (23), uma forte valorização pelo mundo. No Brasil, a moeda atingiu nesta tarde os R$ 3,45, patamar mais alto para a moeda desde o dia 6 de dezembro de 2016. Às 17h14, a moeda recuou um pouco e era cotada a R$ 3,449.
A explicação para a valorização da divisa americana frente ao real é o receio do mercado financeiro de que o Federal Reserve (Fed), o banco central do Estados Unidos, eleve mais forte ou rapidamente a taxa básica de juros de país, em um movimento mais rápido do que o originalmente previsto.
No Brasil, isso significaria uma fuga de capital estrangeiro daqui para lá. Trocando em miúdos, o estrangeiro que compra títulos de dívida do governo brasileiro, o Tesouro Direto, estaria mais inclinado a vender suas posições no Brasil para adquirir o produto equivalente dos Estados Unidos, os Treasuries, que ofereceria liquidez um pouco inferior ao brasileiro, mas com risco zero de um não pagamento.
A última vez que o dólar ficou acima dos R$ 3,45 foi em 6 de dezembro. A moeda atingiu R$ 3,4654 em meio a dificuldades para a aprovação do teto dos gastos e dúvidas sobre a força do governo Temer para aprovar reformas, com Renan Calheiros afastado da presidência do Senado.
BOLSA
Enquanto isso, a Bolsa de São Paulo, a B3, fechou o pregão desta segunda-feira (23) em leve alta, de 0,06%, aos 85.602,49 pontos. Nos últimos minutos do pregão, a valorização do petróleo nos mercados futuros colaborou para as ações da Petrobras passarem a exibir sinal positivo, o que reverteu as perdas do Ibovespa no dia.

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