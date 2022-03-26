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Valores a receber

Dinheiro esquecido: BC anuncia novo ciclo e elimina agendamento na 2ª fase

Nova etapa de resgate para quem tem valores a receber de bancos será entre os dias 28 de março e 16 de abril; veja como vai funcionar

Publicado em 26 de Março de 2022 às 14:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2022 às 14:54
Banco Central (BC) anunciou um novo ciclo de resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), entre os dias 28 de março e 16 de abril, e o fim do agendamento para saque dos recursos a partir de maio, quando começa uma segunda fase de consulta e resgate dos valores.
Uma atualização no sistema também poderá resultar em novos valores a receber depois de maio, esclarece a autoridade monetária.
"O sistema contará com informações novas repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, mesmo quem já resgatou seus recursos e quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o sistema, pois os dados serão atualizados e pode haver recurso novo", diz o BC em newsletter distribuída à imprensa.

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O sistema ficará fechado entre 17/4 e 1º/5 para "reformulação". A partir de 2 de maio, não haverá mais necessidade de agendamento e o resgate de recursos poderá ser solicitado logo na primeira consulta.
O BC criou o SRV para que a população confira se tem "dinheiro esquecido" em contas bancárias encerradas com saldo disponível ou em razão de tarifas cobradas indevidamente em operações de crédito.
De acordo com a instituição, 2.852.109 pessoas físicas e jurídicas já haviam solicitado resgate de valores a receber até a última quinta-feira, totalizando R$ 245,8 milhões.

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CALENDÁRIO
Para o próximo intervalo, a liberação permanecerá seguindo um escalonamento de acordo com a data de nascimento ou a data de abertura da pessoa jurídica. No entanto, desta vez, o acesso de cidadãos e empresas ao sistema poderá ser feito ao longo de todo o dia da escala, e não apenas em determinado turno, como ocorreu até agora.
O calendário de 28/3 e 16/4 obedecerá os seguintes critérios:
  • 28/03: cidadãos nascidos ou empresas abertas até 1947
  • 29/03: de 1948 a 1954
  • 30/03: de 1955 a 1959
  • 31/03: 1960 a 1963
  • 01/04: 1964 a 1967
  • 02/04: repescagem
  • 04/04: 1968 a 1971
  • 05/04: 1972 a 1975
  • 06/04: 1976 a 1979
  • 07/04: 1980 a 1981
  • 08/04: 1982 a 1983
  • 09/04: repescagem
  • 11/04: 1984 a 1985
  • 12/04: 1986 a 1988
  • 13/04: 1989 a 1992
  • 14/04: 1993 a 1997
  • 15/04: 1998 em diante
  • 16/04: repescagem

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