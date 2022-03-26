Dinheiro esquecido: BC anuncia novo ciclo e elimina agendamento na 2ª fase

Banco Central (BC) anunciou um novo ciclo de resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), entre os dias 28 de março e 16 de abril, e o fim do agendamento para saque dos recursos a partir de maio, quando começa uma segunda fase de consulta e resgate dos valores.

Uma atualização no sistema também poderá resultar em novos valores a receber depois de maio, esclarece a autoridade monetária.

"O sistema contará com informações novas repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, mesmo quem já resgatou seus recursos e quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o sistema, pois os dados serão atualizados e pode haver recurso novo", diz o BC em newsletter distribuída à imprensa.

O sistema ficará fechado entre 17/4 e 1º/5 para "reformulação". A partir de 2 de maio, não haverá mais necessidade de agendamento e o resgate de recursos poderá ser solicitado logo na primeira consulta.

O BC criou o SRV para que a população confira se tem "dinheiro esquecido" em contas bancárias encerradas com saldo disponível ou em razão de tarifas cobradas indevidamente em operações de crédito.

De acordo com a instituição, 2.852.109 pessoas físicas e jurídicas já haviam solicitado resgate de valores a receber até a última quinta-feira, totalizando R$ 245,8 milhões.

CALENDÁRIO

Para o próximo intervalo, a liberação permanecerá seguindo um escalonamento de acordo com a data de nascimento ou a data de abertura da pessoa jurídica. No entanto, desta vez, o acesso de cidadãos e empresas ao sistema poderá ser feito ao longo de todo o dia da escala, e não apenas em determinado turno, como ocorreu até agora.

O calendário de 28/3 e 16/4 obedecerá os seguintes critérios:

28/03: cidadãos nascidos ou empresas abertas até 1947

29/03: de 1948 a 1954



30/03: de 1955 a 1959



31/03: 1960 a 1963



01/04: 1964 a 1967



02/04: repescagem

04/04: 1968 a 1971



05/04: 1972 a 1975



06/04: 1976 a 1979

07/04: 1980 a 1981



08/04: 1982 a 1983



09/04: repescagem

