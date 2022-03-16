Escalada nos preços faz BC aumentar Selic para 11,75% ao ano

Selic tem subido para tentar controlar a inflação no país Crédito: JComp/Freepik

Com a inflação galopante, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu por uma alta de 1 ponto porcentual na Selic (a taxa básica de juros) nesta quarta-feira (16). A taxa subiu de 10,75% para 11,75% ao ano, conforme previa o mercado financeiro. Para a próxima reunião, o Comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude.

Foi o novo movimento consecutivo dos juros, após o BC cortar a taxa básica à mínima histórica (2%) em meio à pandemia de Covid-19. Nas sete reuniões anteriores, o BC havia subido a taxa em 0,75 ponto porcentual em três ocasiões, em 1 ponto nos encontros de agosto e setembro, e em 1,5 ponto em outubro, dezembro, fevereiro.

A taxa está, portanto, no maior nível do governo Jair Bolsonaro . Quando o presidente chegou ao poder, a taxa Selic estava em 6,50%.

A Selic é a taxa de juros básica do Brasil, ou seja, é a referência usada para o pagamento da dívida pública pelo governo. Ela também influencia as demais taxas de juros dos bancos e altera a rentabilidade de algumas aplicações financeiras como a poupança e outros investimentos mais conservadores.

A taxa é usada pelo Banco Central como ferramenta para controlar a inflação, já que a alta ou a queda dos juros influencia o consumo das famílias e a tomada de crédito no país. E essa missão não é fácil: o comitê luta para trazer uma inflação de 10,54% ao ano para a meta de 3,5% em 2022.

Em linhas gerais, quando a inflação está alta, aumentam-se os juros para reduzir o consumo e forçar uma queda nos preços. Quando a inflação está muito baixa, o Banco Central reduz a Selic para estimular o consumo.

O aumento do juro básico da economia reflete em taxas bancárias mais elevadas, embora haja uma defasagem entre a decisão do BC e o encarecimento do crédito (entre seis meses e nove meses). A elevação da taxa de juros também influencia negativamente o consumo da população e os investimentos produtivos.

O Copom destacou que, no cenário externo, o ambiente se deteriorou substancialmente. "O conflito entre Rússia e Ucrânia levou a um aperto significativo das condições financeiras e aumento da incerteza em torno do cenário econômico mundial", diz a ata.

Já em relação à atividade econômica brasileira, a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2021 apontou ritmo de atividade acima do esperado. Porém, a inflação ao consumidor seguiu surpreendendo negativamente.

O Comitê ressaltou ainda que, em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções.