A Selic subiu de novo, como ficam meus investimentos?

Copom elevou a Selic a 10,75% Crédito: Reprodução/Internet

Quando lemos as atas do Comitê de Política Monetária (Copom), percebe-se que a grande preocupação até o inicio de 2021 havia sido a deflação e o endereçamento de reformas que dariam credibilidade ao teto de gastos e dariam solução ao imbróglio fiscal. Dessa forma, saímos de 2020 com um crescimento melhor que o esperado pelos efeitos da pandemia e projetava-se um robusto crescimento para 2021, de 5%, e uma inflação controlada por volta de 3,5% ao longo dos anos.

Nesse céu de brigadeiro, a bolsa de valores registrou recordes, os juros estavam no chão e a inflação controlada. Havia ainda uma alta sustentada de commodities e abundância de liquidez no mundo. O que poderia dar errado?

O Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade, como dizia o avô do atual presidente do Banco Central, o ilustre Roberto Campos. A falta de endereçamento de reformas corroeram a credibilidade da trajetória fiscal, que por seu turno contribuiu para aumentar a depreciação da taxa de câmbio, já alta em meio a outros ruídos políticos.

Infelizmente, no primeiro semestre houve um pesado fluxo de pessoas físicas saindo da renda fixa em direção a renda variável, amargando perdas ao longo do ano com a piora do cenário. Nesse réquiem, as pessoas físicas acabaram vendendo ações em patamares extremamente convidativos para aplicar nas gordas taxas de juros de hoje.

Tragicamente, esse movimento de vender caro e comprar barato ocorre porque somos enganados pelo nosso cérebro a acreditar que o movimento recente tende a se repetir no futuro, o que a economia comportamental chama de viés da ancoragem.