Dia dos Namorados está 2,69% mais caro, mas motel ficou mais barato

O Dia dos Namorados vai significar mais gastos para os casais neste ano. O preço de serviços e produtos relacionados à data subiu 2,69% entre junho de 2017 e maio de 2018, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE).
Apesar da alta, a inflação da data comemorativa ficou abaixo da inflação apontada pelo IPC/FGV, que somou 2,87% no mesmo período. A boa notícia é que alguns programas ficaram mais baratos, como teatros (queda de 14,12%) e hotéis/motéis (queda de 4,02%). Por outro lado, show musical (8,46%), cinemas (4,80%) e bares e lanchonetes (4,08%) estão mais caros do que no ano passado.
Segundo o economista e coordenador do IPC do FGV IBRE, André Braz, o aumento no valor dos presentes foi de 2,19%, também menor que o índice medido pela FGV. Celulares (-6,88%), livros (-2,98%) e bicicletas (-2,36%) registram queda em seus preços. Ainda neste segmento, a maior alta apurada foi nos preços dos relógios, 7,57%.
Veja a lista completa:
Serviços - Dia dos Namorados: 2,99%
RESTAURANTES: 2,49%
BARES E LANCHONETES: 4,08%
CINEMA: 4,80%
SHOW MUSICAL: 8,46%
TEATRO: -14,12%
HOTEL/MOTEL: -4,02%
Presentes - Dia dos Namorados: 2,19%
COMPUTADOR E PERIFÉRICOS: -0,45%
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR: -6,88%
APARELHO DE DVD E BLU-RAY: 6,07%
MÁQUINA DE FOTOGRAFAR E FILMAR: -1,40%
ROUPAS MASCULINAS: 3,70%
ROUPAS FEMININAS: 2,72%
CALÇADOS MASCULINOS: 1,64%
CALÇADOS FEMININOS: -0,05%
BIJUTERIAS EM GERAL: 3,51%
RELÓGIO: 7,57%
CINTO E BOLSA: 0,12%
PERFUME: 4,25%
LIVROS NÃO DIDÁTICOS: -2,98%
BICICLETA: -2,36%
DVD / CD: 2,72%