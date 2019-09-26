Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acordo

Delta fecha compra de 20% da Latam por US$ 1,9 bilhão

Companhia americana atualmente é sócia da Gol, mas deve vender participação

Publicado em 

26 set 2019 às 19:22

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:22

Voo da Latam Crédito: Reprodução/Youtube | Arquivo
A companhia aérea Delta fechou a compra de 20% de participação da Latam por US$ 1,9 bilhão (R$ 7,9 bilhões). A Delta tem participação de 12,3% na brasileira Gol, que deve ser vendida. O acordo depende ainda do aval de autoridades regulatórias, incluindo o Cade (Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência).
Em comunicado ao mercado, a companhia americana afirmou que investirá outros US$ 350 milhões (R$ 1,4 bilhão) para apoiar o início da parceria entre as empresas. Além disso, a Delta também comprará quatro aviões modelo A350 da Latam e se comprometeu a comprar outros dez aparelhos do mesmo modelo, que serão entregues entre 2020 e 2025.
> Mesmo com lei que reduz ICMS, número de voos cai no Espírito Santo
O acordo, que será financiado pela Delta com emissão recente de dívida e recursos em caixa, marca o maior investimento da companhia aérea americana desde sua fusão com a Northwest Airlines, uma década atrás. Segundo o comunicado, a Delta espera capturar ganhos com a operação nos próximos dois anos e a aquisição não deve ter impacto significativo nos números da empresa.
Para a Latam, a venda de 20% de participação deve reduzir a dívida futura em US$ 2 bilhões (R$ 8,3 bilhões) até 2025. A dívida bruta total da empresa chinela é de US$ 10,6 bilhões (R$ 44 bilhões). A Delta possui 12,3% das ações preferenciais da Gol, que devem ser vendidas, segundo afirmou o presidente da Delta, Ed Bastian, à agência de notícias Reuters.
Com o anúncio do acordo, das ADRs (recibos de ações) negociados em Nova York da Latam saltaram quase 50%, enquanto as ADRs da Gol recuaram perto de 10%. A Gol é a líder de participação de mercado no Brasil, com 38,2% dos passageiros por quilômetro transportado (RPK), segundo dados da Anac. A Latam vem logo atrás, com 35,9% de participação e é seguida pela Azul, com 25,5%.
Bastian disse ainda não esperar obstáculos regulatórios para a aliança com a Latam, na qual terá representação no conselho de administração. Segundo o executivo, Delta e Latam poderão começar operações de code share (compartilhamento de voos) antes de receberem aprovações governamentais para a aliança, processo que ele disse esperar que leve entre 12 e 24 meses.
Também como resultado do acordo com a Delta, a Latam vai deixar a aliança de companhias aéreas Oneworld, da qual é membro de 2000. Na Oneworld, a Latam compartilhava voos com a American Airlines. A Delta é a maior companhia aérea dos Estados Unidos em receita. Já a Latam é fruto da fusão feita em 2010 da chilena Lan com a brasileira TAM, com operações nos principais países da América do Sul.
As empresas afirmam que juntas voarão para 435 destinos e serão as maiores transportadoras de passageiros entre as Américas do Sul e do Norte. As duas empresas têm sobreposição em apenas uma rota, segundo o executivo da Delta.
> Em meio a incertezas jurídicas, Gol e Latam arrematam slots da Avianca
No comunicado, o presidente da Latam, Enrique Cueto Plaza, afirmou que "esta aliança com a Delta fortalecerá a nossa companhia e ampliar a nossa liderança na América Latina, ao oferecer a melhor conectividade com através da nossa rota aérea complementar".
DELTA
Receita operacional: US$ 23 bilhões
Lucro: US$ 2,1 bilhões
LATAM
Receita operacional: US$ 4,8 bilhões
Prejuízo: US$ -122,891
Dívida: US$ 10,6 bi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados