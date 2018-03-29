Deficientes visuais podem receber contas água, luz e telefone em braille

Contas de água, energia e telefone serão feitas em braille para promover a inclusão de deficientes visuais Crédito: Alex G./Flickr

Aprovado em primeira discussão na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o Projeto de lei 1.273/15, determina que as concessionárias de água e energia faturas de água e as operadoras de telefonia ofereçam a possibilidade de entrega de faturas em braile, sem custo adicional. A proposta, de autoria do deputado Nivaldo Mulim (PR), quer garantir informação clara aos deficientes visuais.

Queremos garantir esse direito às pessoas com deficiência visual, para que possam conferir suas contas de forma autônoma e independente, declarou Mulim, lembrando que é direito a informação é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O projeto prevê um prazo de até 60 dias para que as empresas se adaptem à nova regra. O texto ainda passará por uma segunda votação na Alerj antes de ir à sanção do governador Luiz Fernando Pezão.

A oferta de cardápios em braile por restaurantes, lanchonetes e qualquer estabelecimento que ofereça alimentos já é lei (7.486/16), desde novembro de 2016.