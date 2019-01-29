Home
>
Economia (BR)
>
Decisão de extinguir barragens em MG vai afetar a economia do ES

Decisão de extinguir barragens em MG vai afetar a economia do ES

Vale anunciou que vai extinguir 10 barragens em MG e reduzir produção de minério, o que deve afetar a economia capixaba; mineradora responde por cerca de 13% do PIB do ES