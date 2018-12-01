De olho no 13º, empresas e bancos facilitam o pagamento de dívidas

Fila Feirão Recupere seu Crédito: este ano, evento deve atender 3 mil pessoas Crédito: Marcelo Prest





Bancos, lojas e concessionárias de serviços públicos estão oferecendo descontos de até 100% nos juros e nas multas ou mesmo abatimento no valor principal da dívida para o consumidor que aproveitar este final de ano para liquidar ou negociar uma conta atrasada.

De olho na primeira parcela do 13º salário paga na sexta-feira (30), as empresas têm adotado diversas alternativas para acolher o inadimplente que deseja começar 2019 com uma ficha-limpa.

Na próxima terça-feira, dia 4, as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) da Grande Vitória iniciam o Feirão Recupere seu Crédito. O evento, que vai até o próximo sábado, deve atender três mil pessoas.

O mutirão será realizado na Arena Vitória, em Bento Ferreira. Aproximadamente 55 empresas estarão disponíveis para dialogar com o consumidor e apresentar propostas para quitação dos débitos.

Entre as companhias participantes estão o Banestes, a EDP Escelsa, a Cesan, a Dacasa Financeira, o Cartão Avista, a Caixa, o Agoracred, além das firmas representadas pelas CDLs, como o Boticário, a Metron Engenharia, a Itapuã Calçados, entre outras.

O gerente de negócios da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, explica que o cliente fará uma consulta do CPF para conhecer todos os débitos e assim pegar senhas de atendimento específicas para cada credor.

FEIRÃO DA SERASA

Outras empresas também têm oferecido condições especiais por meio do Feirão Serasa Limpa o Nome. As negociações são feitas pela internet até hoje e garantem descontos de até 90% nos juros e nas multas, como é o caso do banco Santander.

Os clientes da Vivo também poderão buscar uma forma de pagar as contas atrasadas e ganhar um abatimento de 60% nos encargos. Os usuários da Claro, Net e Embratel podem conseguir até 55% de redução nas taxas.

Entre as lojas com crediário ou cartão próprio que também participam da campanha estão a Renner, a Ponto Frio e as Casas Bahia.

MAIS NEGOCIAÇÕES

Outras empresas também estão abrindo espaço para os consumidores apresentarem propostas para pagamento dos débitos.

Até 31 de dezembro, por exemplo, o Banco do Brasil vai disponibilizar no site ou no aplicativo um espaço de acesso para negociação de dívidas.

O Bradesco também criou um canal de atendimento em seu site para se aproximar dos inadimplentes.

Já o Itaú Unibanco tem realizado um mutirão nas próprias agências para atender quem tem contas atrasadas há mais de 30 dias.

SAIBA MAIS

Feirão Recupere seu Crédito

Será realizado de terça-feira, 4, a sábado, 8, das 9 às 16 horas, na Arena Vitória, em Bento Ferreira.

Agoracred

Oferece descontos de até 100% sobre multas e juros e parcelamentos em até 16 vezes.

Banestes

Oferece descontos de até 100% sobre multas e juros, além de alongamento do prazo da dívida e redução nos juros contratuais. As dívidas devem ser de até R$ 30 mil e estar atrasadas há mais de 60 dias.

Caixa

Descontos de até 90% para clientes pessoa física. Haverá descontos significativos para pagamento à vista.

CDL Vitória

A entidade vai representar as empresas Unisudeste, Óticas Diniz, O Boticário, Metron Engenharia, José Lessa Junior, Itapuã Calçados, Gimacol, Donna Boutique, Document Comércio de Produtos de Informática Ltda, Doc. Infor Serviço Ltda, Centro de Radiodiagnóstico Odontológico Ltda, Casas Santa Terezinha e Ziebart. Os parcelamentos poderão ser feitos em até 20 vezes.

Cartão Avista

Descontos de até 98% no valor atualizado da dívida.

Cesan

Clientes que tiverem, no mínimo, quatro faturas em atraso, parcelarem todo o débito e dispuserem de, pelo menos, 5% do total da dívida poderão ter até 100% de desconto sobre juros e multas. Além disso, poderão parcelar em até 48 meses.

Dacasa Financeira

Descontos para dívidas vencidas a partir de 60 dias.

EDP Espírito Santo

Juros reduzidos e um prazo ampliado para o acerto dos valores devidos. Os clientes também terão a chance de se cadastrar na Tarifa Social, benefício que garante desconto de até 65% na fatura.

Outras negociações

Bradesco

O banco oferece diversas condições para quem deseja renegociar a dívida. No site da instituição, há um canal de atendimento.

Itaú Unibanco

O banco está realizando o Feirão de Negociação nas próprias agências. Os correntistas pessoa física e jurídica com dívidas acima de R$ 300 e com mais de 30 dias de atraso poderão ter condições especiais. A instituição oferece descontos na dívida e parcelamento em até quatro vezes sem juros.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil está com condições especiais para renegociação de dívidas até 31 de dezembro com descontos nos juros e multas principalmente para quem paga à vista, além de alongamento do prazo. O banco disponibiliza um canal digital para consulta e renegociação de dívidas, chamado de Portal Soluções de Dívidas, que funciona na página www.bb.com.br/renegocie e também por meio de aplicativo para celular.

Oi

Descontos de até 100% nos juros e nas multas e opções de parcelamento.

Feirão serasa limpa o nome

A campanha vai até hoje no site www.serasaconsumidor.com.br/impa-nome-online/feirao.

Santander

Até 90% de descontos nas renegociações. O consumidor ainda pode buscar o banco por meio da página www.santander.com.br/

renegociacao-de-divida) e ou por meio de aplicativo.

Net, Claro e Embratel

Descontos de até 55% nos juros e nas multas.

Vivo

Descontos de até 60% nos juros e nas multas.

Renner

Condições de até 70% de descontos nos juros e nas multas.

Ponto Frio e Casas Bahia

Descontos de até 70% nos juros e nas multas.

Tim

Descontos de até 80% nos juros e nas multas.