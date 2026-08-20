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Crimes virtuais

Dados de clientes do programa de fidelidade da Latam são vazados

Companhia diz que caso atinge uma parcela limitada de integrantes do Latam Pass, mas não informou extensão do incidente

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 08:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 ago 2026 às 08:12
Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
Não é a primeira vez que dados de clientes da Latam são vazados Fernando Madeira
SÃO PAULO - A Latam disse na noite desta quarta-feira (19) que "identificou uma situação" envolvendo dados pessoais de uma parcela limitada de membros do programa de fidelidade Latam Pass.
A companhia não informou o tamanho do vazamento, nem quantos clientes foram afetados e quais os dados foram expostos.
"Em respeito aos clientes e em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a legislação aplicável, a companhia comunicou o público potencialmente afetado e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Assim que identificou a ocorrência, a empresa adotou medidas imediatas de contenção e cibersegurança", disse a Latam em comunicado à imprensa.
"A companhia reforça que a segurança e a privacidade dos dados de seus clientes são prioridades e mantém processos contínuos de avaliação e aprimoramento de seus sistemas e controles de proteção de dados."
A ANPD ainda não se manifestou sobre o caso.
Essa não é a primeira vez que dados de clientes da Latam são vazados. Em 2021, a companhia afirmou que um ataque aos sistemas da SITA, uma fornecedora de tecnologia para o setor aéreo, roubou dados como nome, número de associado e categoria do cliente registrado no Latam Pass.
À época, a empresa informou ainda que os hackers acessaram os sistemas durante 22 dias.
Em 2019, uma falha de segurança apontou vulnerabilidades no sistema de entretenimento do Latam Play, com a possibilidade de acesso a informações de passageiros e instalações de malware em dispositivos conectados por um aplicativo.

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