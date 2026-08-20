Dados de clientes do programa de fidelidade da Latam são vazados

SÃO PAULO - A Latam disse na noite desta quarta-feira (19) que "identificou uma situação" envolvendo dados pessoais de uma parcela limitada de membros do programa de fidelidade Latam Pass.
A companhia não informou o tamanho do vazamento, nem quantos clientes foram afetados e quais os dados foram expostos.
"Em respeito aos clientes e em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a legislação aplicável, a companhia comunicou o público potencialmente afetado e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Assim que identificou a ocorrência, a empresa adotou medidas imediatas de contenção e cibersegurança", disse a Latam em comunicado à imprensa.
"A companhia reforça que a segurança e a privacidade dos dados de seus clientes são prioridades e mantém processos contínuos de avaliação e aprimoramento de seus sistemas e controles de proteção de dados."
A ANPD ainda não se manifestou sobre o caso.
Essa não é a primeira vez que dados de clientes da Latam são vazados. Em 2021, a companhia afirmou que um ataque aos sistemas da SITA, uma fornecedora de tecnologia para o setor aéreo, roubou dados como nome, número de associado e categoria do cliente registrado no Latam Pass.
À época, a empresa informou ainda que os hackers acessaram os sistemas durante 22 dias.
Em 2019, uma falha de segurança apontou vulnerabilidades no sistema de entretenimento do Latam Play, com a possibilidade de acesso a informações de passageiros e instalações de malware em dispositivos conectados por um aplicativo.
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