Dados de clientes do programa de fidelidade da Latam são vazados

programa de fidelidade Latam Pass. SÃO PAULO - A Latam disse na noite desta quarta-feira (19) que "identificou uma situação" envolvendo dados pessoais de uma parcela limitada de membros doLatam Pass.

A companhia não informou o tamanho do vazamento, nem quantos clientes foram afetados e quais os dados foram expostos.

"Em respeito aos clientes e em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a legislação aplicável, a companhia comunicou o público potencialmente afetado e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Assim que identificou a ocorrência, a empresa adotou medidas imediatas de contenção e cibersegurança ", disse a Latam em comunicado à imprensa.

"A companhia reforça que a segurança e a privacidade dos dados de seus clientes são prioridades e mantém processos contínuos de avaliação e aprimoramento de seus sistemas e controles de proteção de dados."

A ANPD ainda não se manifestou sobre o caso.

Essa não é a primeira vez que dados de clientes da Latam são vazados . Em 2021, a companhia afirmou que um ataque aos sistemas da SITA, uma fornecedora de tecnologia para o setor aéreo, roubou dados como nome, número de associado e categoria do cliente registrado no Latam Pass.

À época, a empresa informou ainda que os hackers acessaram os sistemas durante 22 dias.