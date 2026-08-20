Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira 20 de agosto de 2026

Os cinemas recebem, nesta semana, estreias de diferentes gêneros, com opções para quem gosta de romance, comédia, suspense ou drama. Entre os lançamentos, há um romance adolescente que começa com um namoro de fachada, uma história sobre dois desconhecidos que se aproximam durante uma noite especial em Nova York e um suspense inspirado em um sequestro real que mobilizou a imprensa e as autoridades. A programação também inclui uma comédia sobre uma viagem entre amigas que foge do planejado e o relançamento de um clássico da animação japonesa que acompanha dois irmãos em busca de sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial.