Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Clientes do Latam Pass têm dados vazados após ataque à empresa de TI
Programa de fidelidade

Clientes do Latam Pass têm dados vazados após ataque à empresa de TI

A Latam afirma que não trabalha diretamente com o sistema que foi afetado, mas algumas informações como nome, sobrenome, número de membro e categoria, acabaram sendo vazados

Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mar 2021 às 15:50
Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
Avião da Latam Crédito: Fernando Madeira
Clientes do programa de fidelidade Latam Pass tiveram dados pessoais vazados após a Sita, multinacional suíça que opera serviços de tecnologia de informação para o setor aéreo, sofrer um ataque cibernético na última semana. De acordo com a empresa, o incidente ocorreu em um servidor na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, em 24 de fevereiro, e afetou empresas que utilizam o sistema de processamento de passageiros Passenger Service System (PSS).
A Latam afirma que não trabalha diretamente com o sistema que foi afetado, mas algumas informações de membros do Latam Pass, como nome, sobrenome, número de membro e categoria, acabaram sendo vazados por conta de acordos comerciais de passageiros frequentes que a companhia tem com outras aéreas, que utilizam o sistema da Sita.
"É muito importante destacar que, de maneira alguma, a Sita obteve informações como o número dos seus bilhetes, reservas, cartões de crédito, contas bancárias, número do passaporte ou e-mail, dentre outras", diz a aérea, em nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
A Latam reitera que não houve quebra de sigilo dos seus processos internos.

GOL E AZUL NÃO FORAM AFETADAS

Em contato com a reportagem, a Gol afirma que utiliza serviços da Sita, mas não o que sofreu o ataque cibernético, garantindo que não houve vazamento de dados de seus clientes.
A Azul também diz que não houve vazamento de informações sobre seus passageiros.

Veja Também

Portugal vai liberar voos extras da Latam e da Azul saindo do Brasil

Senado aprova projeto de lei que transforma "stalking" em crime

A Avianca, que não opera mais no País, mas consta como cliente da Sita em seu website, não respondeu até o momento da publicação.
Em nota, a Sita afirma que informou todas as aéreas afetadas pelo ataque ao servidor do PSS na última semana e recomenda clientes a entrarem em contato com as companhias para saber o estado de seus dados pessoais.
Em seu site, a empresa mostra que oferece serviços para 90% das empresas que operam voos internacionais no mundo, incluindo American Airlines, Copa Airlines, TAP, Aerolineas Argentinas, Emirates, United Airlines, entre outras.

Veja Também

Megavazamento expõe mais de 10 milhões de senhas de e-mails do Brasil

Itapemirim já recebe aviões, mas voos ainda não estão autorizados pela Anac

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aviação avião Brasil Política Direito Latam
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados