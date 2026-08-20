Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/08/2026

A carta “9 de Ouros” favorece independência, autoestima e reconhecimento pelos próprios esforços. No amor, você estará mais consciente do seu valor e menos disposto(a) a aceitar relações que não oferecem reciprocidade. Na carreira, os resultados do seu trabalho poderão trazer satisfação e maior segurança. Sua saúde se beneficiará de cuidados com o corpo e de momentos dedicados exclusivamente a você. Entre amigos, valorize sua liberdade e escolha estar perto de quem respeita seu espaço.