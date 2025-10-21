Economia (BR)

Veja como manicures e nail designers podem se destacar nas tendências de 2026

Estética continuará acompanhando o movimento mundial do quiet luxury, que celebra o luxo percebido nos detalhes

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:32

O comportamento das clientes também deve mudar em 2026, exigindo mais das profissionais Crédito: Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

Grandes, pequenas, coloridas ou nudes, as unhas estão cada vez mais versáteis — e, a cada temporada, uma nova tendência surge conquistando o público. Em 2024, por exemplo, os tons metálicos e cromados foram destaque. Em 2025, o visual clean ganhou força, valorizando a naturalidade e a elegância minimalista, que, segundo a especialista em Nail Design Grazielle Matos, fundadora da Grazielle Matos Beauty, pode continuar em alta em 2026.

“As grandes apostas são as unhas com aparência real, superfícies espelhadas e translúcidas, e tons de pele e leite rosado — o que chamamos de rose water ou skin nails “, conta a especialista. Essa estética acompanha o movimento mundial do quiet luxury , que celebra o luxo percebido nos detalhes.

“O luxo não precisa gritar — ele se percebe na sutileza, no acabamento, na proporção perfeita”, explica Grazielle Matos. Formatos como almond e squoval continuam em destaque, trazendo leveza e elegância. “Mesmo quando surgem traços criativos, eles aparecem de forma minimalista e harmônica. O foco deixa de ser ‘mostrar muito’ e passa a ser ‘mostrar bem'”.

Lucro com sofisticação silenciosa

Para as manicures e nail designers , as oportunidades de crescimento estão no alongamento natural e resistente, com acabamento técnico impecável. “Esse é o serviço que gera ticket alto, fidelização e agenda cheia, porque atende exatamente o público mais exigente: mulheres que valorizam tempo, imagem e exclusividade”, afirma Grazielle Matos.

Segundo ela, o segredo do sucesso está em entregar o básico com excelência. “Quando a profissional entende que o verdadeiro luxo está em fazer o simples de forma impecável, ela sai da guerra de preço e passa a disputar reconhecimento. Técnica e percepção estética passam a valer mais do que quantidade de cores ou decorações. O lucro está na sofisticação silenciosa, não no excesso”, diz.

Atualização e posicionamento premium

Para quem deseja se destacar em 2026, Grazielle Matos orienta quea prioridade deve ser o fundamento técnico e a visão de mercado. “A profissional que domina estrutura, anatomia, resistência e acabamento está preparada para qualquer tendência — porque ela entende o que está por trás da beleza. O próximo passo é aprender a vender experiência, e não tempo de atendimento”, diz.

Ela recomenda estudos em alongamento natural, biossegurança, marketing de posicionamento e comportamento do público premium. “Não é sobre saber fazer tudo — é sobre fazer o essencial de forma inquestionável”, ressalta.

O próximo ano deve exigir maturidade estética, comunicação refinada e domínio técnico real das profissionais Crédito: Imagem: Svyatoslav Balan | Shutterstock

Clientes mais seletivas e conscientes

O comportamento das clientes também deve mudar em 2026, exigindo mais das profissionais. “As mulheres estão mais seletivas e conscientes. Elas buscam unhas que expressem identidade, não apenas tendência passageira. Querem durabilidade, leveza e elegância atemporal”, diz Grazielle Matos.

Ela explica que o público premium “valoriza o visual limpo, moderno e sofisticado — aquele que transmite sucesso sem precisar de palavras. Isso vai exigir das profissionais maturidade estética, comunicação refinada e domínio técnico real”.

Criatividade, sustentabilidade e rentabilidade

Para equilibrar esses três pilares, Grazielle Matos reforça que beleza também é gestão. “Ser sustentável é usar produto de forma consciente, evitar retrabalho e oferecer unhas duráveis e seguras. Ser criativa é inovar com leveza, sem perder a identidade da cliente. E ser rentável é transformar cada atendimento em uma experiência que vale o investimento”, afirma a especialista, que reforça: “Quando a profissional une técnica refinada, biossegurança e estética inteligente, ela gera menos custo, mais lucro e mais prestígio”.

Erros a evitar

Grazielle Matos alerta para armadilhas comuns entre profissionais:

Copiar tudo que vê na internet sem entender o próprio público;

Confundir tendência com modismo;

Ignorar a base técnica;

Desvalorizar o simples.

“O verdadeiro diferencial não está em fazer algo que ninguém faz, mas em fazer o que todos tentam — com perfeição”, pontua a especialista.

Aposta nº1 de 2026

Encerrando suas previsões, Grazielle Matos revela sua principal aposta para o próximo ano: o natural chic. “É o natural técnico, elegante e atemporal — unhas com aparência real , brilho suave, formato delicado e acabamento espelhado. É a evolução do clean girl para o universo do nail design : um luxo silencioso, que comunica status, cuidado e autenticidade”, afirma a profissional, que conclui: “O natural não é uma fase. O natural é o novo símbolo de poder”.

Por Gabriela Andrade

