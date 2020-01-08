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Oriente Médio

Crise no Irã: Petrobras suspende trânsito de navios pelo estreito de Ormuz

A alteração foi relatada por operadores marítimos ouvidos pela agência Dow Jones. Procurada pela reportagem, a estatal não se pronunciou.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 13:31

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 13:31

Equipes de resgate trabalham no local do acidente com um Boeing 737-800 no Irã Crédito: Ebrahim Noroozi/ Associated Press
A Petrobras alterou ou suspendeu a rota de navios que passariam pelo estreito de Ormuz, no Oriente Médio, devido à crise no Irã. A alteração foi relatada por operadores marítimos ouvidos pela agência Dow Jones. Procurada pela reportagem, a estatal não se pronunciou.
A empresa saudita de transporte de petróleo Bahri também avisou a seus clientes de que seus navios deixarão de passar pelo estreito, ao menos até a tarde desta quarta-feira (8), na hora local, segundo o Wall Street Journal.
Cerca de 20% da produção mundial de petróleo passa pelo estreito de Hormuz, que fica entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos. A dificuldade na circulação marítima ali poderá elevar o preço do petróleo no mundo. A região viveu dias de tensão no ano passado, com uma onda de ataques a navios e instalações petrolíferas. 

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Em julho, o Irã apreendeu um petroleiro sueco que passava pelo local, em represália à captura de um navio iraniano no estreito de Gibraltar. Em setembro, houve um bombardeio em refinarias sauditas, que foi reivindicado por rebeldes houthis, aliados do Irã. O país negou ter relação com os atos.
A tensão no Oriente Médio atingiu níveis elevados nos últimos dias. Um ataque feito pelos Estados Unidos matou, no Iraque, o general Qassim Suleimani, considerado a segunda maior autoridade do Irã, na sexta-feira (3). Em represália, o Irã bombardeou duas bases militares dos Estados Unidos no Iraque na quarta (8). Não há informações confirmadas sobre mortos e feridos.

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