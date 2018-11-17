Crise faz economia do Espírito Santo recuar 5,3%

Paralisação das atividades da Samarco, em 2015, impactou arrecadação estadual Crédito: Vitor Jubini

A turbulência econômica, a paralisação da Samarco e a crise hídrica fizeram a economia do Espírito Santo perder espaço diante do cenário nacional. Em 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado teve queda de 5,3%, fazendo o Estado cair de colocação no ranking das maiores economias do país.

Em 2014, o Espírito Santo representava 2,2% do PIB nacional, o 11º maior. Em 2015, passou para o 13º, com um peso de 2%. Em 2016, caiu mais uma posição, ficando em 14º, representando 1,7% da geração de riquezas brasileiras naquele ano.

Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazem parte da pesquisa de Contas Regionais de 2016.

Crise faz economia do Estado recuar Crédito: Marcelo Franco

A situação do Estado foi pior do que a nacional. Pelo segundo ano consecutivo o Brasil teve queda no volume do PIB, -3,3% em 2016 contra - 3,5% em 2015, acumulando entre 2014 e 2016, uma redução de 6,7%.

Em 2016, a soma das riquezas produzidas pelo Estado, na ótica da renda, foi estimada em R$ 109,22 bilhões. O resultado foi inferior ao do ano anterior, quando o PIB capixaba foi estimado em R$ 120,36 bilhões.

SETORES

De acordo com a pesquisa, em 2016, o volume da indústria capixaba encolheu 5,1%. Além disso, o setor teve sua participação na economia do Estado reduzida de 31,1% para 24,5%, entre 2015 e 2016. Todas as atividades desse setor apresentaram queda em volume, com destaque para indústrias extrativas (-6,2%).

De acordo com o economista Eduardo Araújo, um dos principais fatores que influenciaram essa queda foi a paralisação das atividades da Samarco, devido ao rompimento da barragem de Mariana (MG), no final de 2015. Os números traduzem esse efeito da paralisação da empresa, que acabou se espalhando por outros setores da economia, afetando não só a atividade industrial, mas também o comércio e o setor público, comenta.

Além disso, outro ponto que contribuiu com o resultado desfavorável foi a queda de preços do petróleo. Essa baixa afetou os trabalhados de exploração e produção, segundo o IBGE, e foi crucial para que o Estado perdesse participação no cenário nacional.

Outro setor que teve um peso na retração do PIB foi o da construção civil, que apresentou recuo de 9,7% no Valor Adicionado Bruto (PIB antes de descontar os impostos).

Ainda segundo a pesquisa, o setor de serviços teve uma variação em volume de -4,4%, em 2016, influenciada principalmente pelo comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. O segmento é a segunda atividade mais participativa da economia do Espírito Santo  com 14,4% em 2016 e 14,9% em 2015  com variação de -10,1%.

Segundo a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Gabriela Lacerda, o Estado enfrentou outro problema naquele ano. Estávamos vivendo uma crise hídrica, que impactou a agricultura, muitos produtores estavam tendo dificuldades com a irrigação e a produção diminuiu, explica.

Em 2016, o volume de produção da agropecuária variou -8,7%. Apenas a agricultura retraiu 8,9% devido, principalmente, à queda de produção do café, principal plantio do Estado. Já a pecuária encolheu 10,8% em função da criação de bovinos e da criação de aves.

PIB PER CAPTA DO ES É MENOR QUE NACIONAL

O Espírito Santo perdeu quatro posições no ranking de Produto Interno Bruto (PIB) per capita desde 2010, segundo a pesquisa de Contas Regionais de 2016, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O valor do PIB per capta do Espírito Santo, em 2016, foi de R$ 27.487,40, o que representou recuo em relação ao resultado registrado em 2015, que foi de R$ 30.627,5.

Desde 2010 (PIB per capta de R$ 20.371,60), essa foi a primeira vez que indicador capixaba foi inferior ao nacional, que em 2016 ficou em R$ 30.411,30. Em seis anos o Estado saiu de 5º colocado no ranking entre as unidades da federação para nono.

Para que o Estado voltasse a ocupar a posição de número cinco no ranking precisaria superar o PIB per capita de Rio Grande do Sul (R$ 36,2 mil). Dessa forma, seria preciso que o PIB por pessoa no Espírito Santo aumentasse em quase R$ 10 mil.

Outro ponto que o estudo também destaca é o fato do Espírito Santo voltar ao patamar de 2002 na relação entre a razão do PIB per capita estadual e o PIB per capita do Brasil.

Em 2002 o índice estava em 0,99. Em 2015 chegou a 1,04 e em 2016 caiu a 0,90. Quanto esse índice é igual a 1 significa que a renda per capta no Estado é igual a média do país.

Segundo o economista Eduardo Araújo, isso mostra que o houve um empobrecimento da população num período muito curto.

PAÍS CRESCEU 1,74%

O Brasil cresceu 1,74% no terceiro trimestre deste ano, nas contas do Banco Central. O Índice de Atividade da autarquia (IBC-Br) veio acima do esperado pelo mercado financeiro, que estima que o resultado oficial do Produto Interno Bruto (PIB), calculado pelo IBGE deve mostrar um crescimento perto de 0,5% no período.

O dado do instituto é mais complexo e leva em conta mais detalhes do que o BC, que é usado pelo mercado apenas como uma sinalização do que será anunciado um mês depois pelo IBGE. Segundo o BC, o resultado veio maior do que o esperado porque o desempenho do país em setembro não foi tão ruim quanto se imaginava.