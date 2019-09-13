Agência da Caixa na Glória, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Mal começaram os pagamentos dos R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e muitos trabalhadores já receberam mensagens de empresas sugerindo que o dinheiro do saque imediato seja usado para quitar contas atrasadas. Essas mesmas empresas, pelo WhatsApp ou SMS, também têm oferecido propostas de descontos e parcelamentos.

Your browser does not support the audio element. Credores enviam mensagens para trabalhador usar FGTS para pagar contas

Pagar dívidas, segundo economistas, deve ser mesmo a prioridade para o trabalhador que estiver com o dinheiro do fundo em mãos, mas atenção: especialistas orientam que é preciso ter cuidado e que o ideal é fazer essa negociação pessoalmente - e não pelo celular -, o que pode ser mais vantajoso e, claro, mais seguro para o consumidor.

Caixa Econômica Federal iniciou o calendário de saques para poupadoras que fazem aniversário entre janeiro e abril. Nesta primeira etapa, serão liberados R$ 5 bilhões para aproximadamente 12 milhões de trabalhadores em todo país, cerca de 250 mil no Espírito Santo. O trabalhador pode sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS, seja ela ativa ou inativa. Nesta sexta-feira (13), ainiciou o calendário de saques para poupadoras que fazem aniversário entre janeiro e abril. Nesta primeira etapa, serão liberados R$ 5 bilhões para aproximadamente 12 milhões de trabalhadores em todo país, cerca de 250 mil no Espírito Santo. O trabalhador pode sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS, seja ela ativa ou inativa.

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em agosto, são de dívidas de até R$ 500, valor máximo que pode ser sacado. Ou seja, muitos endividados que terão a oportunidade de acertar as contas. No Estado, quase 40% das novas inclusões no(SPC), em agosto, são de dívidas de até R$ 500, valor máximo que pode ser sacado. Ou seja, muitos endividados que terão a oportunidade de acertar as contas.

O economista Marcelo Loyola diz que o trabalhador deve priorizar o pagamento das dívidas, mas pontua que uma negociação pessoal costuma ser mais eficiente. "Se o consumidor ficar satisfeito com o que a empresa ofereceu pelo aplicativo, não tem problema. Mas em uma negociação pessoal e próxima com o credor, é normal ter um maior abatimento de juros e multa".

Já o economista Pedro Lang reforça que a capacidade do trabalhador de negociar uma dívida aumenta em um contato pessoal. Embora a praticidade seja uma vantagem da negociação por mensagem, o convencimento acaba sendo menor.

"Para o consumidor, é muito melhor fazer negociação pessoalmente. Claro que vai tomar tempo, ele vai ter a chateação de ir até a empresa, mas pelo meio eletrônico ele não vai, provavelmente, conseguir flexibilizar pagamento, flexibilizar valor. Ele não vai ter um grau de convencimento tão grande quanto ele teria pessoalmente", ressalta.

dívidas. "[Vou usar para] Pagar umas contas, umas continhas que a gente está devendo. Está difícil, mas vai dar uma ajudinha essa grana", comentou na porta de uma agência da Caixa, na Serra, nesta sexta. A merendeira Fabiana Conceição de Jesus é uma das capixabas que querem retirar o dinheiro do FGTS para abater as. "[Vou usar para] Pagar umas contas, umas continhas que a gente está devendo. Está difícil, mas vai dar uma ajudinha essa grana", comentou na porta de uma agência da Caixa, na Serra, nesta sexta.

Procons e dos mutirões de renegociação de dívidas, que contam com profissionais habilitados para fazer essa intermediação. Uma vez pactuado com a empresa uma nova forma de pagamento, é muito importante que o endividado honre esse compromisso, como alerta Loyola. "Costumo falar que o maior patrimônio do consumidor é seu nome na praça. Por isso, antes de assumir o acordo, ele precisa saber se vai ter condições de honrá-lo". Uma opção para o trabalhador é fazer uso dose dos mutirões de renegociação de dívidas, que contam com profissionais habilitados para fazer essa intermediação. Uma vez pactuado com a empresa uma nova forma de pagamento, é muito importante que o endividado honre esse compromisso, como alerta Loyola. "Costumo falar que o maior patrimônio do consumidor é seu nome na praça. Por isso, antes de assumir o acordo, ele precisa saber se vai ter condições de honrá-lo".

Para não cometer nenhuma besteira nessa hora, os especialistas deixam a boa e velha dica: sentar, colocar as contas na mesa e calcular o quanto precisa ser pago e o quanto a família recebe.

O QUE DEVE SER PRIORIDADE COM O FGTS

1. Quitar dívidas

A iniciativa mais bem-vinda em um momento como esses é a quitação das dívidas. É uma oportunidade para o trabalhador ter e manter uma organização financeira. Antes de quitar, no entanto, o consumidor precisa saber se vai ter condições de arcar com as contas essenciais do dia a dia, como água e luz.

2. Fazer reservas

Se não está com as contas atrasadas, previna-se para as épocas sem fartura. Faça uma poupança para ter um dinheiro de reserva em períodos de dificuldade.

3. Por último, fazer compras