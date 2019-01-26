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Bandeira tarifária

Conta de luz não terá cobrança extra em fevereiro

A bandeira verde sinaliza que não há cobrança extra, enquanto na amarela é acrescido R$ 1 a cada 100 100 kWh (quilowatts-hora)

Publicado em 

25 jan 2019 às 23:49

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 23:49

Crédito: Arquivo
A bandeira tarifária da conta de luz em fevereiro será verde, segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o que significa que não haverá custo extra para o consumidor. É o terceiro mês seguido em que isso acontece (em novembro, a bandeira vi­gente foi a amarela).
Mesmo com a elevação do PLD (Preço de Liquidação das Diferenças) provocada pela diminuição das chuvas em janeiro, a estação chuvosa está em curso, segundo a agência reguladora, o que contribui para melhorar o nível dos reservatórios. Nessa situação, o chamado "risco hidrológico" diminui, sendo que o PLD e o risco hidrológico são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para bancar os custos maiores na produção de energia quando o ní­vel de chuvas diminui. Para compensar essa queda, o governo manda acionar usinas termelétricas movidas a carvão, que são mais caras.
A bandeira verde sinaliza que não há cobrança extra, enquanto na amarela é acrescido R$ 1 a cada 100 100 kWh (quilowatts-hora). Já a vermelha tem dois patamares: no patamar 1, o adicional é de R$ 3 a cada 100 kWh, enquanto no pa­tamar 2 a taxa extra cobrada é de R$ 5.

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