Consumo das famílias volta a crescer e soma R$ 4,16 trilhões

Supermercado Crédito: Pixabay

O resultado do PIB divulgado nesta quinta-feira (1º) pelo IBGE mostra que o consumo das famílias brasileiras voltou a crescer em 2017. A alta foi de 1%, após queda de 4% no ano anterior. Ao todo, os gastos das famílias brasileiras somaram R$ 4,16 trilhões no ano passado, ou mais de 60% de tudo o que a economia brasileira gerou em riquezas em 2016. No conjunto, o PIB foi de R$ 6,56 trilhões.

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A reação do consumo foi graças a um aumento da massa salarial real (ou seja, o total de rendimentos obtidos pelos trabalhadores brasileiros), que foi de 1,6% em 2017. Também influenciou, segundo o IBGE, o aumento na oferta de crédito: houve acréscimo de 2,6% no saldo das operações de financiamentos para pessoas físicas. Além disso, a queda de juros e o recuo da inflação deram alívio ao orçamento das famílias brasileiras.



