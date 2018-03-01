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Gastos

Consumo das famílias volta a crescer e soma R$ 4,16 trilhões

Avanço foi de 1% em 2017, após queda de 4% em 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 12:49

Publicado em 01 de Março de 2018 às 12:49

Supermercado Crédito: Pixabay
O resultado do PIB divulgado nesta quinta-feira (1º) pelo IBGE mostra que o consumo das famílias brasileiras voltou a crescer em 2017. A alta foi de 1%, após queda de 4% no ano anterior. Ao todo, os gastos das famílias brasileiras somaram R$ 4,16 trilhões no ano passado, ou mais de 60% de tudo o que a economia brasileira gerou em riquezas em 2016. No conjunto, o PIB foi de R$ 6,56 trilhões.
Veja gráfico no final da matéria
A reação do consumo foi graças a um aumento da massa salarial real (ou seja, o total de rendimentos obtidos pelos trabalhadores brasileiros), que foi de 1,6% em 2017. Também influenciou, segundo o IBGE, o aumento na oferta de crédito: houve acréscimo de 2,6% no saldo das operações de financiamentos para pessoas físicas. Além disso, a queda de juros e o recuo da inflação deram alívio ao orçamento das famílias brasileiras.
Leia também: Economia volta a crescer após dois anos de queda e avança 1% em 2017
Construção teve a maior queda no PIB: 5%
 
Segundo o IBGE, mas a alta do consumo das famílias desacelerou no último trimestre. Após crescer 1,2% no segundo trimestre e 1,1% entre 1,1% no segundo trimestre  quando houve a liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS  os gastos das famílias brasileiras subiram só 0,1% nos últimos três meses do ano.

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