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Crescimento

Consumo das famílias e geração de empregos seguram alta do PIB capixaba

O varejo do Espírito Santo foi o que mais cresceu no Brasil no acumulado dos últimos quatro trimestres

Publicado em 

18 set 2019 às 19:56

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 19:56

Com mais emprego e renda, consumo das famílias mantém positivo o PIB do Estado Crédito: Fernando Madeira
Com as dificuldades sofridas pelo setor industrial, a alta do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo, que foi de 2,5% no segundo trimestre em comparação com os três meses anteriores, foi liderada pelo consumo das famílias. No período, houve aumento tanto no comércio varejista (2,3%) quanto no setor de serviços (0,9%).
Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a manutenção de uma variação positiva desses setores é provocada pela retomada do emprego. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), aumentou em 69 mil o número de pessoas ocupadas no segundo trimestre deste ano em relação ao período anterior. O aquecimento foi sentido tanto nos segmentos formais quanto nos informais.
> ES cria 69 mil postos de trabalho e reage à crise do desemprego
“Temos trabalhado com um saldo positivo até em categorias que eram tipicamente informais, como as empregadas domésticas. Mais formalização significa mais pagamento de impostos e mais renda”, afirma o coordenador de Estudos Econômicos do instituto Antonio Ricardo Freislebem da Rocha.
Quando analisados os últimos quatro trimestres, o varejo capixaba manteve-se na liderança nacional com o maior crescimento dentre as unidades da federação (+9,4%). O desempenho dos demais Estados da região Sudeste ficaram abaixo da média nacional de +3,7%: São Paulo (+5,5%), Rio de Janeiro (+1,0%) e Minas Gerais (+0,3%).
> ES precisará de três anos para retomar o nível de emprego pré-crise
Os setores de bens duráveis, que são influenciados pelo crédito, foram os que mais se destacaram, no acumulado em quatro trimestres: equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação teve o maior acréscimo (57,3%); veículos, motocicletas, partes e peças (14,7%); e móveis e eletrodomésticos (12,9%). Dados do Banco Central apontam para uma elevação das operações de crédito no Espírito Santo, ao mesmo tempo em que houve uma redução na taxa de inadimplência.
Para o presidente do IJSN, Luiz Paulo Velloso Lucas, como o setor industrial do Estado tem apresentado performance pior do que o nacional, a expectativa é de que o consumo dos trabalhadores e suas famílias mantenham o crescimento do PIB capixaba acima do brasileiro. “Quando cresce o emprego, as famílias vão consumindo bens duráveis e construindo. É daí que está saindo a energia da economia capixaba hoje”, afirmou.
O setor de serviços apresentou alta de 0,9% no segundo trimestre deste ano em comparação ao trimestre imediatamente anterior. No entanto, na análise da variação acumulada em quatro trimestres, o volume de serviços no estado do Espírito Santo, teve redução de 1,6%. A queda foi impulsionada pela redução de 11,5% nos serviços chamados de “profissionais, administrativos e complementares”, que englobam, por exemplo, os de vigilância, limpeza e cobrança bancária.

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