Consumo das famílias e geração de empregos seguram alta do PIB capixaba

Com as dificuldades sofridas pelo setor industrial, a alta dodo Espírito Santo,, foi liderada pelo consumo das famílias. No período, houve aumento tanto novarejista (2,3%) quanto no setor de serviços (0,9%).

Segundo o(IJSN), a manutenção de uma variação positiva desses setores é provocada pela retomada do. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), aumentou em 69 mil o número de pessoas ocupadas no segundo trimestre deste ano em relação ao período anterior. O aquecimento foi sentido tanto nos segmentos formais quanto nos informais.

“Temos trabalhado com um saldo positivo até em categorias que eram tipicamente informais, como as empregadas domésticas. Mais formalização significa mais pagamento dee mais renda”, afirma o coordenador de Estudos Econômicos do instituto Antonio Ricardo Freislebem da Rocha.

Quando analisados os últimos quatro trimestres, o varejo capixaba manteve-se na liderança nacional com o maior crescimento dentre as unidades da federação (+9,4%). O desempenho dos demais Estados da região Sudeste ficaram abaixo da média nacional de +3,7%:(+5,5%)(+1,0%) e(+0,3%).

Os setores de bens duráveis, que são influenciados pelo crédito, foram os que mais se destacaram, no acumulado em quatro trimestres: equipamentos e materiais para escritório, informática eteve o maior acréscimo (57,3%);, motocicletas, partes e peças (14,7%); ee eletrodomésticos (12,9%). Dados do Banco Central apontam para uma elevação das operações de crédito no Espírito Santo, ao mesmo tempo em que houve uma redução na taxa de

Para o presidente do IJSN, Luiz Paulo Velloso Lucas, como o setor industrial do Estado tem apresentado performance pior do que o nacional, a expectativa é de que o consumo dos trabalhadores e suas famílias mantenham o crescimento do PIB capixaba acima do brasileiro. “Quando cresce o emprego, as famílias vão consumindo bens duráveis e construindo. É daí que está saindo a energia da economia capixaba hoje”, afirmou.

O setor de serviços apresentou alta de 0,9% no segundo trimestre deste ano em comparação ao trimestre imediatamente anterior. No entanto, na análise da variação acumulada em quatro trimestres, o volume de serviços no estado do Espírito Santo, teve redução de 1,6%. A queda foi impulsionada pela redução de 11,5% nos serviços chamados de “profissionais, administrativos e complementares”, que englobam, por exemplo, os de vigilância, limpeza e cobrança bancária.