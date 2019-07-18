Conotação sexual de slogan da Embratur para turistas causa polêmica

Novo slogan do Brasil Crédito: Reprodução

Perdido na tradução. Em inglês, a expressão lost in translation define casos em que a má tradução permite interpretação dúbia.

É o que está acontecendo em uma campanha da Embratur. Lançada na terça-feira (16), a nova marca do Brasil causou polêmica nas redes sociais. A controvérsia está no slogan "Brazil. Visit and love us". Tradução: "Brasil. Visite e nos ame".

Em inglês, o verbo amar pode se referir ao ato sexual. Como a língua inglesa tem um pronome específico para lugares, animais e coisas -o it-, o uso do pronome us, a primeira pessoa do plural, reforçou a conotação sexual da frase.

Presidente da Embratur de 2006 a 2010, Jeanine Pires publicou que "love significa amor mas também pode ter conotação sexual" e lembra que o Brasil vem lutando para apagar a imagem de destino de turismo sexual.

Para o presidente da associação de hotéis do Rio de Janeiro, Alfredo Lopes, a falha "foi aquela tradução ao pé da letra" e era só tirar o us". "Pega mal para nós", admite.

Nas redes sociais houve quem ironizasse afirmando, além da redação do Brasil com z, o slogan é uma declaração de amor aos Estados Unidos, cuja abreviatura é USA.

Segundo Lopes, no entanto, "essa é só a ponta de um alfinete". O problema, ressalta, está na falta de planejamento, amplitude e recursos para as campanhas internacionais.

A professora de inglês Rita Garcia afirma que, gramaticalmente, o correto seria usa o pronome it em referência ao Brasil. Mas ressalva: "Pensei mais mesmo como uma "licença poética".

Já a professora Yaskara Vespa Munhoz diz que "não há erro, por ser um slogan o objetivo é ser curto mesmo". "Porém há dubiedade, em meu ponto de vista".

Fundador da Plau Design e Coordenador de Design na Miami Ad School, Rodrigo Saiani critica o símbolo da campanha, uma adaptação da bandeira nacional. Segundo ele, é uma tentativa de unir o conceito de bandeira do Brasil com uma rosa dos ventos e falha miseravelmente. "Mistura-se com tantos outros logotipos de outras agências e campanhas que usam a bandeira do Brasil como ponto de partida. Sendo assim peca no quesito diferenciação", avalia.

Para Eduardo Bonini, especialista e professor em Branding, a bandeira ficou infantilizada. "Imagino que a tipografia tenha sido escolhida como uma solução 'inovadora' ou 'moderna', mas a vejo como uma solução pouco profissional e longe de representar o país", disse.

A Embratur afirmou, por intermédio de sua assessoria, que, sobre as alegações que o slogan poderia ser considerado um incentivo ao turismo sexual, não há sentido em fazer essa ligação. "O instituto frisa que o governo brasileiro não reconhece a expressão 'turismo sexual', e reforça que a exploração sexual não é turismo, é crime", diz.

Ainda segundo a nota, "a nova marca da Embratur para promoção do Brasil no exterior tem como objetivo representar um ícone conhecido mundialmente, que é a bandeira nacional, e reforçar sua internacionalização ao utilizar o nome do país em inglês, idioma do turismo mundial, facilitando também as buscas no ambiente digital pelo termo "Brazil".