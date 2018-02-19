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Conheça as 20 profissões mais comuns entre as mulheres

Principal ocupação é como auxiliar de escritório e assistente administrativo (1,3 milhão de mulheres em cada)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 14:57

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 14:57

Auxiliar de escritório Crédito: Reprodução/Pixabay
Um levantamento divulgado nesta segunda-feira, dia 19, pelo Ministério do Trabalho e Emprego  com base em dados recentes da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) , revela as 20 profissões mais comuns desempenhadas pelas mulheres. Segundo a pesquisa, cujos dados são de 2016, a principal ocupação das mulheres é como auxiliar de escritório (1,3 milhão de vínculos registrados) e assistente administrativo (outros 1,3 milhão), depois vendedora de comércio varejista (1,18 milhão de vagas), faxineira (984,4 mil) e caixa (712,18 mil).
As outras ocupações femininas mais comuns são: professora de nível médio no ensino fundamental (612,12 mil vínculos); técnica de enfermagem (475,3 mil), recepcionista (435 mil), cozinheira (415 mil), professora de nível superior do ensino fundamental (345,5 mil), trabalhadora de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas (342 mil) e professora da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (302,11 mil).
Há também muitas mulheres trabalhando como alimentadora de linha de produção (296,7 mil vínculos), atendente de lanchonete (260 mil), auxiliar de enfermagem (241,5 mil), enfermeira (222 mil), supervisora administrativa (215,8 mil) e professora de disciplinas pedagógicas no ensino médio (214 mil), além de operador de telemarketing ativo e receptivo (212 mil) e agente comunitária de saúde (201 mil).
A Rais leva em consideração empregados da iniciativa privada (incluindo aprendizes e temporários) e servidores públicos das três esferas (federal, estadual e municipal).

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