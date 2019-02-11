Home
>
Economia (BR)
>
Congresso apoia reforma da Previdência mas rejeita idade mínima

Congresso apoia reforma da Previdência mas rejeita idade mínima

Pesquisa encomendada pelo BTG Pactual com deputados e senadores mostra que ainda não há apoio para idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres