Comprar a casa própria fica mais barato no ES

Mercado imobiliário: expectativa é de reaquecimento Crédito: Edson chagas/arquivo

Depois de três anos de crédito imobiliário escasso no mercado, bancos baixam juros e acirram a disputa pelos consumidores que planejam comprar um imóvel.

Nas últimas semanas, várias instituições anunciaram redução nas taxas aplicadas. Entre os primeiros a aderirem esse movimento estão o Santander  que derrubou o índice aplicado de 9,49% para 8,99% ao ano para unidades que custam até R$ 800 mil  e a Caixa, a maior operadora de empréstimos habitacionais do país.

Seguindo esse caminho, o Banestes decidiu por uma nova redução após ter alterado as condições de 9,8% ao ano para 9,3% ao ano em abril. A partir da semana que vem, a instituição financeira aplicará taxas a partir de 8,8% ao ano. Espera, com esse barateamento, ter um crescimento de 16% neste ano no volume de recursos aplicados nessa operação e abocanhar uma fatia do mercado ainda dominado pelos gigantes bancários. Ano passado, a carteira da instituição ultrapassou R$ 350 milhões em empréstimos concedidos.

Será um bom momento para contratar o financiamento, pois o consumidor vai pegar ainda um mercado da construção civil em recuperação, com preços dos imóveis ainda baixos, explica o gerente geral de Crédito Imobiliário do Banestes, Marcos Quadros, ao dizer que as construtoras, principalmente as que atuam na Grande Vitória, ainda têm um alto estoque de unidades e que precisam reduzir esse número para ter condições de fazer novos lançamentos.

Quadros ainda acrescenta que as novas taxas de juros do Banestes valem para clientes de outros bancos que querem pedir portabilidade. Já mutuários do Banestes, dependendo do relacionamento, podem conseguir negociar nova taxa de juros para seus contratos.

Nos casos de portabilidade, é feito um estudo de viabilidade, já que o consumidor terá novamente custos com cartório e com a avaliação do imóvel. Mas estamos abertos para receber esses clientes, afirma Quadros.

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), Paulo Baraona, a queda nos juros bancários abrirá oportunidades para que a casa própria volte a estar nos planos do consumidor. Confiança é importante para o setor imobiliário. As pessoas fazem uma compra de grande valor agregado para pagar num longo prazo. Com as taxas menores, esse investimento passa a se encaixar no orçamento das famílias. Nossa expectativa é de aumento nas vendas, afirma.

O aquecimento do crédito deve estimular, na visão de Baraona, as construtoras a investirem em novos empreendimentos. Devido à crise econômica, a quantidade de imóveis em construção se manteve estável no ano passado após vários anos de queda.

Com a recuperação da economia, a tendência é aumentar de forma gradativa os lançamentos. Mas 2018 é um ano eleitoral. Precisamos que o próximo presidente continue com as reformas importantes para que haja perspectivas de crescimento do país e assim aumentar a quantidade de projetos, acrescenta.

AS TAXAS COBRADAS PELOS BANCOS

BANESTES

Nova taxa de juros: O banco reduziu a taxa de 9,80% ao ano mais taxa referencial (TR), aplicada no início do ano, para 8,8% para os imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Para unidades que custam acima de R$ 800 mil, a taxa é de 9,9% ao ano mais TR. Os novos juros serão aplicados a partir da próxima semana. O banco financia até 90% do valor do imóvel num prazo de até 360 meses.

Portabilidade: O banco tem aceitado a portabilidade do crédito após analisar a viabilidade.

Renegociação: Clientes com contratos com o banco também podem renegociar suas taxas de juros.

BANCO DO BRASIL

Taxa de juros: O banco oferece taxas a partir de 8,99% ao ano mais TR para financiamentos dentro do SFH. A taxa estava a partir de 9,44% ao ano. Prazo de até 35 anos.

Contratação pelo celular: Os clientes do BB podem contratar o crédito imobiliário pelo celular. As propostas, a análise de crédito e a remessa de documentação de crédito imobiliário são feitas pelo aplicativo.

Portabilidade: O banco realiza a operação após avaliar a viabilidade da transferência.

SANTANDER

Nova taxa de juros:

O banco oferece taxa a partir de 8,99% ao ano mais TR, antes estava em 9,49% para imóveis dentro do SFH. Para imóveis acima de R$ 800 mil, a taxa é a partir de 9,49% ao ano mais TR. Prazo de financiamento é de até 35 anos.

Portabilidade: O banco aceita portabilidade de crédito.

BRADESCO

Nova taxa de juros: O banco oferece taxas a partir de 8,85% ao ano mais TR para imóveis no SFH e para unidades acima de R$ 800 mil, os juros são a partir de 9,3% ao ano mais TR. O prazo é de até 30 anos.

ITAÚ

Nova taxa de juros: O banco oferece taxas a partir de 9% ao ano mais TR para imóveis dentro do SFH e a partir de 9,5% ao ano mais TR para unidades fora do SFH.

CAIXA