Home
>
Economia (BR)
>
Comércio emprega quase 4 mil e fecha 2018 com melhor saldo em 4 anos

Comércio emprega quase 4 mil e fecha 2018 com melhor saldo em 4 anos

O saldo de vagas criadas no mês, de acordo com a Fecomércio-SP, marcou o quinto mês consecutivo no território positivo e resultou das contratações de 74.426 trabalhadores