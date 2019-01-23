Coletiva com Bolsonaro e ministros brasileiros é cancelada em Davos Crédito: TV NBr

Após 15 minutos de atraso, a organização do Fórum Econômico Mundial de Davos anunciou oficialmente que a coletiva de imprensa prevista para as 16 horas local (13h de Brasília) desta quarta-feira (23) com o presidente Jair Bolsonaro e ministros que o acompanham na comitiva a Davos foi cancelada.

Primeiro, surgiu a informação de que o presidente não partirciparia mais e que os ministros seriam encarregados de falar com os jornalistas. Depois, que a entrevista teria sido cancelada por completo. Falariam os ministros Sergio Moro (Justiça), Paulo Guedes (Economia) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores).

Há rumores extraoficiais de que a coletiva foi suspensa porque o governo estaria insatisfeito com a cobertura da imprensa durante o Fórum. Ao anunciar o cancelamento, os organizadores do Fórum disseram que não sabiam informar os motivos que levaram à não realização da conferência e pediram aos jornalistas que obtivessem informação diretamente com o governo brasileiro. Muitos estrangeiros questionavam os jornalistas brasileiros para tentar entender o que estava acontecendo.

As placas com os nomes das autoridades brasileiras foram retiradas do local e substituídas por outros que iriam conceder a próxima entrevista no local.

PRONUNCIAMENTO

Cerca de uma hora depois do horário marcado para a entrevista coletiva, a assessoria da Presidência, que acompanha os jornalistas concentrados no hotel onde Bolsonaro está hospedado, em Davos, chamou o cinegrafista da NBR (TV Nacional do Brasil) e o convidou a subir aos andares superiores. Criou-se uma expectativa, não confirmada oficialmente, de que presidente pudesse gravar um pronunciamento em substituição ao que faria no evento que foi cancelado.

A imprensa concentrada no local aguarda uma fala de Guedes. Ao chegar ao hotel, o ministro prometeu falar com os jornalistas depois de conversar com Bolsonaro. Também foram para o hotel o filho do presidente Eduardo Bolsonaro e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.

Heleno afirmou que Bolsonaro voltou ao hotel para "dar uma descansada", pois vai fazer uma cirurgia.

100 DIAS

Quize minutos após o cancelamento da coletiva com ministros brasileiros em Davos, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni , anunciou que fará na tarde desta quarta-feira, 23, uma apresentação das metas para os primeiros 100 dias do governo Jair Bolsonaro.