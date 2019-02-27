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Esquema de corrupção

CNI escolhe substituto de presidente que foi preso na Operação Fantoche

Nesta quinta, 28, Conselho de Representantes da entidade vai indicar nome para a cadeira de Robson Andrade, investigado por suposta ligação a fraudes em convênios com o Ministério do Turismo e o Sistema S e afastado do cargo por ordem judicial

Publicado em 

27 fev 2019 às 11:53

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 11:53

Crédito: Wilson Dias - Agência Brasil
O Conselho de Representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai se reunir nesta quinta (28), para escolher um substituto do presidente afastado Robson Braga de Andrade, ‘enquanto durar o seu impedimento temporário’. A substituição ocorrerá conforme prevê o estatuto da CNI.
Andrade é alvo da Operação Fantoche, deflagrada pela Polícia Federal para investigar suposto esquema de corrupção e fraudes em contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e o Sistema S.
Responsável pela representação da indústria do Brasil, a CNI é o órgão máximo do sistema sindical patronal da indústria e atua em articulação com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de entidades no Brasil e no exterior.
Segundo informações da PF, um grupo de empresas, sob o controle de um mesmo núcleo familiar, atuava desde 2002 executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado ‘Sistema S’.
Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400 milhões decorrentes desses contratos.
As investigações apontaram que o grupo utilizava entidades de direito privado, sem fins lucrativos, para justificar a celebração de contratos e convênios diretos com o Ministério e Unidades do Sistema S.
Os contratos eram, em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e com inexecução parcial, sendo os recursos posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de fachada.
A principal beneficiária do suposto esquema teria sido a empresa Aliança Comunicação.
Na terça-feira (19), o presidente da CNI chegou a ser preso pela PF. Ele foi solto no mesmo dia, por sugestão da própria PF.
Ao decretar a soltura de Robson Andrade, o juiz da 4.ª Vara Federal de Recife, César Arthur Cavalcanti de Carvalho, determinou seu afastamento do cargo.
A convocação da reunião do Conselho de Representantes foi feita por 20 das 27 Federações Estaduais das Indústrias que integram o colegiado da CNI.
O presidente interino será escolhido entre os seguintes vice-presidentes executivos da CNI: Antônio Carlos da Silva, Glauco José Côrte, Paulo Afonso Ferreira e Paulo Antônio Skaf.

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