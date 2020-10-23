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Débito em conta

CMN ajusta prazo para regras de portabilidade de crédito

De acordo com o BC, o adiamento decorre da necessidade da concentração em esforços de tecnologia no momento para 'projetos prioritários', como o PIX
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 15:17

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 15:17

Banco Central em Brasília
O Banco Central ajustou o prazo para entrada em vigor de novas regras de portabilidade de crédito  Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central ajustaram o prazo para entrada em vigor de novas regras de portabilidade de crédito e para autorização de débito em conta de depósitos e de pagamento. As normas estavam previstas para serem aplicadas em novembro deste ano, mas agora só entrarão em vigor em março de 2021.
De acordo com o BC, o adiamento decorre da necessidade dos bancos concentrarem esforços de tecnologia no momento para "projetos prioritários", como o PIX e o Open Banking.
No caso da portabilidade de crédito, o adiamento trata das regras vale para as operações com cheque especial, e para a possibilidade de que operações de crédito imobiliário contratadas originalmente fora do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) sejam enquadradas no SFH.
As regras também trazem mais transparência nas autorizações de débito e crédito em contas de depósitos e pagamentos.

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