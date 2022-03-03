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Reclamações

Clientes do Itaú apontam depósitos e saques não identificados nas contas

Usuários do banco dizem que estão sem saldo na conta e outros afirmam que foram feitos saques não identificados. Há relatos também de entrada de dinheiro não especificado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2022 às 15:31

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:31

Clientes do Itaú têm relatado nas redes sociais problemas em seus extratos bancários nesta quinta-feira (3). O assunto está entre os mais comentados do Twitter nesta manhã.
Usuários do banco dizem que estão sem saldo na conta e outros afirmam que foram feitos saques não identificados. Há relatos também de entrada de dinheiro não especificado e pagamentos feitos que retornaram às contas dos clientes.
De acordo com usuários, não é possível acessar a conta pelo aplicativo e site. O app do Itaú exibe uma mensagem que diz "estamos melhorando nossos serviços. Tente novamente mais tarde."
Fachada do Banco Itaú Unibanco em São Paulo
Fachada do Banco Itaú Unibanco em São Paulo Crédito: Código19/Folhapress
Após as reclamações, o Itaú publicou uma mensagem no Twitter dizendo que "alguns clientes" estão tendo problemas com a demonstração do extrato e saldo de conta corrente. Também informa que irá corrigir o erro "o mais rápido possível".
Procurado pelo UOL, o Itaú disse que está atuando para corrigir o problema de intermitência que afeta seus sistemas, com impacto na demonstração do extrato e saldo de conta corrente para parte de seus clientes.
Clientes do Itaú apontam depósitos e saques não identificados nas contas

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"O banco lamenta o transtorno e trabalha para que a situação seja corrigida o mais rapidamente possível", informa o banco em nota.
O Itaú não informou à reportagem quantos clientes foram afetados com essa falha.

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