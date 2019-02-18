Home
>
Economia (BR)
>
Citi estima economia de R$ 500 bi com reforma da Previdência

Citi estima economia de R$ 500 bi com reforma da Previdência

A estimativa do Citi se aproxima daquela gerada pela última versão apresentada pelo governo Temer, mas fica abaixo do montante esperado pela própria equipe econômica de Bolsonaro