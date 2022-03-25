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China compra discretamente petróleo barato da Rússia, diz agência

Essas compras de ESPO, de acordo com a agência de notícias, são para entrega em maio

Publicado em 25 de Março de 2022 às 11:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2022 às 11:42
Refinarias de petróleo independentes na China continuam a comprar, discretamente, petróleo russo barato em meio à guerra contra a Ucrânia. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, operadores de mercado afirmam que as negociações têm sido feitas de forma privada com os vendedores.
Presidentes da Rússia e China
Presidentes da Rússia e China. Crédito: Alexei Druzhinin/Sputnik/AFP
A China vai na contramão do que tem feito governos como os dos Estados Unidos e Reino Unido, que proibiram a importação do petróleo russo no início deste mês.
Segundo a reportagem, as refinarias independentes da China respondem por um quarto da capacidade de processamento do país e estão sediadas principalmente na província de Shandong. Elas teriam comprado um tipo de petróleo chamado ESPO, que é transportado a partir do porto de Kozmino, no leste da Rússia.
Essas compras de ESPO, de acordo com a agência de notícias, são para entrega em maio. Os processadores chineses estão continuamente fazendo perguntas sobre o petróleo russo, disseram operadores, demonstrando interesse em novas aquisições.
Empresas também negociam com operadores de mercado opções de financiamento e disponibilidade de navios para transportar o petróleo a um preço barato. Elas consideram comprar também o petróleo Ural, que seria entregue em junho.

ÍNDIA FAZ SÉRIE DE LICITAÇÕES PARA COMPRA DE PETRÓLEO

A Índia, segundo a Bloomberg, é outro país que continua a comprar petróleo, mais especificamente o Ural bruto, carro-chefe da Rússia. Porém, a negociação é feita por uma série de licitações. Os indianos também se interessam pelo petróleo Sokol. A estatal Indian Oil e a Hindustan Petroleum compraram alguns carregamentos de Sokol em maio da ONGC Videsh, uma sócia do projeto Sak'halin-I.
A Índia já teria comprado pelo menos 13 milhões de barris de Urais desde o final de fevereiro. A Indian Oil adquiriu mais 3 milhões de barris em sua última licitação. Os volumes para o país foram em média de cerca de 128.000 toneladas por mês em 2021, de acordo com cálculos da Bloomberg baseados em dados de rastreamento de navios. O Ural é enviado de portos nos mares Báltico e Negro.

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