Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Chegada da Leroy Merlin ao ES vai gerar cerca de 400 empregos
Na Capital

Chegada da Leroy Merlin ao ES vai gerar cerca de 400 empregos

Investimento para megaloja em Vitória será de R$ 60 milhões

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 13:28
Uma multinacional de artigos de decoração e material de construção deve se instalar em Vitória no próximo ano. A expectativa é de que a loja gere cerca de 400 empregos e invista R$ 60 milhões.
Como antecipado nesta segunda-feira (05) pela coluna Leonel Ximenes, com a intenção de funcionar também aos domingos, a direção da francesa Leroy Merlin confirmou a abertura da loja no segundo semestre de 2019.
De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), serão gerados para o próximo ano 200 empregos diretos e mais 200 indiretos com a instalação da empresa.
Segundo o presidente da Fecomércio José Lino Sepulcri, o terreno onde será construída a megaloja está localizado no cruzamento da Avenida Adalberto Simão Nader com a Fernando Ferrari, na região da Infraero, e tem uma área de 31,4 mil m².
A Prefeitura de Vitória disse que já analisou o Estudo de Impacto de Vizinhança do empreendimento e irá agendar uma audiência pública para apresentação do projeto à comunidade, mas a data não está definida. Depois, em até 60 dias, o município analisará os projetos para licenciar as obras.
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Leroy não deu mais informações.
Chegada da Leroy Merlin ao ES vai gerar cerca de 400 empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados