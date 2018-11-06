Chegada da Leroy Merlin ao ES vai gerar cerca de 400 empregos

Uma multinacional de artigos de decoração e material de construção deve se instalar em Vitória no próximo ano. A expectativa é de que a loja gere cerca de 400 empregos e invista R$ 60 milhões.

Como antecipado nesta segunda-feira (05) pela coluna Leonel Ximenes , com a intenção de funcionar também aos domingos, a direção da francesa Leroy Merlin confirmou a abertura da loja no segundo semestre de 2019.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), serão gerados para o próximo ano 200 empregos diretos e mais 200 indiretos com a instalação da empresa.

Segundo o presidente da Fecomércio José Lino Sepulcri, o terreno onde será construída a megaloja está localizado no cruzamento da Avenida Adalberto Simão Nader com a Fernando Ferrari, na região da Infraero, e tem uma área de 31,4 mil m².

A Prefeitura de Vitória disse que já analisou o Estudo de Impacto de Vizinhança do empreendimento e irá agendar uma audiência pública para apresentação do projeto à comunidade, mas a data não está definida. Depois, em até 60 dias, o município analisará os projetos para licenciar as obras.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Leroy não deu mais informações.