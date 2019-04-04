CCJ encerra sessão após Guedes ser chamado de 'tchutchuca' por deputado

A reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara com o ministro Paulo Guedes (Economia) nesta quarta-feira (3) foi encerrada por causa de mais um episódio discussão.
O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou que o ministro é "tigrão" com uns e "tchutchuca" com outros, sugerindo que Guedes privilegia banqueiros e rentistas.
O ministro se ofendeu e revidou: "Tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó!"
Instaurou-se um caos generalizado no plenário da comissão e, após seis horas e meia de audiência, a sessão foi encerrada antes mesmo que metade dos deputados inscritos conseguissem falar.
O bate-boca continuou após o encerramento da sessão.