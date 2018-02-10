Capixabas investem em 'abate sagrado' de olho no mercado muçulmano

Crédito: Frisa | Divulgação

Com métodos normatizados pelo Alcorão, frigoríficos capixabas estão se especializando no abate de animais voltado para o consumidor muçulmano. O mercado halal (que pode ser traduzido do árabe como permitido) já é o segundo maior exportador de alimentos brasileiros, atrás apenas do mercado chinês.

Para conseguir o certificado exigido pelos países árabes é preciso que o animal abatido seja degolado com a cabeça voltada para Meca, que um muçulmano manuseie a faca e que pronuncie a oração Bismilbah Allahu Akbar (Deus é maior).

Diferentemente do abate convencional, em que o animal é desmaiado com um dardo cativo e fica inconsciente, no abate halal a sangria precisa ser feita com o animal que ainda demonstre vitalidade. Esse método, segundo especialistas, diminui o sofrimento, já que o golpe deve cortar a traqueia, o esôfago, as artérias e a veia jugular, apressando a morte do animal.

De acordo com o assessor especial da presidência da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Tamer Mansour, também não é aceito o sangrador automático e nem componentes de origem suína.

O conceito halal vai além dos alimentos, é o modo de vida que é permitido para os muçulmanos segundo as regras da religião. Essa técnica sagrada permite obter uma carne mais saudável, pois a sangria é mais rápida, o que diminui a possibilidade de deixar impurezas que possam fazer mal aos humanos Tamer Mansour

No Espírito Santo, o frigorífico Frisa, que começou em Colatina e já tem outras unidades pelo país, atende a esses requisitos há 20 anos e exporta entre 300 e 400 toneladas por mês de carne bovina para os árabes. A quantia representa cerca de 20% das exportações da empresa, explica o export manager do Frisa, Marcelo Colonezi.

Trabalhamos para aumentar as vendas neste mercado e, inclusive, vamos a uma feira em Dubai (EAU) para buscar novos compradores. Os maiores importadores do Frisa nesse mercado são Arábia Saudita, Emirados Árabes, Jordânia, Palestina e Líbano. São cerca de 15 contêineres por mês, conta.

Para conseguir o certificado exigido pelos países árabes é preciso que o animal abatido seja degolado com a cabeça voltada para Meca Crédito: Pixabay

Em processo final de certificação, quem também passará a vender para o mercado árabe é a avícola Uniaves, de Castelo. De acordo com o diretor de agropecuária e industrial da empresa, Ideraldo Lima, a certificação deve estar concluída ainda em fevereiro.

São países que importam muita carne de frango do Brasil e é um mercado interessante para nós. A empresa tem uma meta de quadruplicar a produção, e entrar no mercado halal é um dos passos para isso, revela.

De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, os países árabes são o segundo maior importador de alimentos do Brasil, responsáveis por 12,9% das exportações brasileiras. Este mercado trouxe para a economia nacional, US$ 9,9 bilhões, cerca de R$ 30,6 bilhões.

É uma população de 1,6 bilhão de pessoas e o Brasil é um dos maiores fornecedores de proteína animal halal. Além da carne, vemos um potencial grande para produtos da linha de cosméticos e farmacêuticos, que não possuem colágeno e outros produtos de origem suína", destaca Mansour.

O presidente do Sindicato da Indústria do Frio do Espírito Santo (Sindifrio), Evaldo Lievore, afirma que há espaço para outras empresas capixabas com estrutura capaz de atender os consumidores muçulmanos.