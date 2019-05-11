Capixabas apostam em painéis solares para diminuir a conta de luz

painéis fotovoltaicos no Espírito Santo aumentou 159,67% em 2018 na comparação com 2017. O capixaba está apostando na geração de energia solar para fugir dos aumentos da conta de luz. O número de novas instalações deaumentou 159,67% em 2018 na comparação com 2017.

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 2018, 644 unidades realizaram a implementação do sistema de energia sustentável, enquanto no ano anterior foram apenas 248. O Estado tem atualmente 1.707 unidades produtoras de energia solar. De acordo com os dados daem 2018, 644 unidades realizaram a implementação do sistema de energia sustentável, enquanto no ano anterior foram apenas 248.

Ainda segundo a Aneel, de janeiro até ontem, foram realizadas 403 novas instalações de painéis fotovoltaicos no Estado. O número já é o segundo maior desde 2013, ano em que os aparelhos começaram a ser implantados no Espírito Santo, e só perde para 2018.

Em todo o Estado são gerados 13.560,94 kW de energia fotovoltaica. Apesar de ainda modesto, o valor é bem superior aos 2.760,92 kW de capacidade que o Espírito Santo tinha até o final de 2017.

O cenário capixaba não é muito diferente do apresentado no restante do país. Em 2015, o país tinha 1.852 painéis de energia solar instaladas. Neste ano, já soma 75.267.

Colatina Serra Vitória Cachoeiro de Itapemirim Vila Velha Dos 78 município capixabas, 68 têm instalações fotovoltaicas., na Região Centro-oeste do Estado, é o que concentra o maior contingente, um total de 354. Este número representa 20,74% do total de aparelhos. Em seguida está(11,83%),(10,66%),(10,02%) e(7,32%).

No caso de Colatina, as placas se encontram principalmente em três bairros: Vicente Suela, Ayrton Sena e São Miguel/Morada do Sol. Em 2016, a Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM), que atende 11 municípios do Estado, implementou os painéis em aproximadamente 250 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. A ação, segundo o engenheiro eletricista Renato Zampiroli de Medeiros, fez parte do Programa de Eficiência Energética da Aneel.

Unidades com painéis fotovoltaicos por município

INVESTIMENTO

A aposta em energia solar no Estado está sendo feita principalmente pelas famílias. Dentre os imóveis com instalação de painéis, 77,50% são residências, 13,83% comerciais, 4,45% rurais, 3,34% industriais e 0,88% poder público.

Entre os motivos para isso está o aumento no valor da fatura de energia. Para se ter ideia, segundo dados da Aneel, a conta média de uma família, na Grande Vitória, em 2010 era de R$ 328,90. Neste ano ela está em R$ 562,30, uma alta de 70,96% em nove anos.

Apesar de ser uma ótima maneira de economizar, é preciso lembrar que este ainda é um sistema para ter retorno a médio prazo.

De acordo com um levantamento do Portal Solar, publicado ontem pelo O Globo, em média, no Estado, se demora 3,41 anos para recuperar o valor investido no projeto. Ainda segundo o estudo, o preço dos equipamentos para gerar energia custa a partir de R$ 10 mil.

Segundo o especialista na área de energia Carlos Sena, esse tipo de investimento vale a pena, principalmente para famílias de classe média que pagam entre R$ 500 e R$ 600 de energia por mês. "Os sistemas têm vários preços e vai depender muito da necessidade e modelo escolhido", comenta.

Para realizar a instalação dos painéis é preciso primeiro comunicar a empresa concessionária de energia. "O projeto vai ser entregue pelo cliente e a concessionária vai aprovar o pedido. Depois de instalado, a empresa confere se está como igual ao projeto e substitui o relógio medidor tradicional por um que contabiliza créditos de energia", explica Segundo Renato Zampiroli de Medeiros.

Segundo o gerente da EDP Grid, Leonardo Sbordoni, toda a energia excedente produzida fica como um crédito para o consumidor utilizar em um período de até 60 meses.

"Ele só precisará pagar para a distribuidora um taxa mensal de disponibilidade, que varia de acordo com a potência de energia consumida. Ela custa cerca de R$ 30."

Energia solar Crédito: Pixabay | mrganso

COMO FUNCIONAM OS PAINÉIS SOLARES

CAPITAÇÃO

A irradiação solar é captada ao longo do dia pelos módulos das placas fotovoltaicas instaladas e transformada em energia elétrica.

TRANSMISSÃO

Um inversor instalado no painel solar transforma a energia de corrente contínua para corrente alternada. Com isso, a energia gerada pode ser consumida no local onde as placas foram instaladas.

USO

Os fios de transmissão dessa energia estão conectados ao quadro de disjuntores do imóvel para ser utilizado na iluminação e no funcionamento dos aparelho, por exemplo.

EXCEDENTE

O que for gerado, mas não for consumido, vai para a rede da concessionária gerando créditos de kWh.

QUANDO NÃO HÁ CAPTAÇÃO

À noite ou em dias chuvosos, quando não há geração de energia pelo painel, a rede fornece a eletricidade para ser usada no imóvel.

SALDO

No final do mês a companhia subtrai o que você consumiu daquilo que produziu. Se sobrar crédito, ele fica acumulado e poderá ser utilizado em até 60 meses. Mas, se faltar, você paga pelo que foi utilizado além da produção, ou abate do crédito gerado nos meses anteriores.