Campos de petróleo no Norte do Espírito Santo são leiloados

Quatro campos de petróleo na Bacia do Espírito Santo com acumulações marginais (áreas inativas ou com baixa produção por falta de interesse econômico) vão à leilão nesta terça-feira (10) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). Outras 10 áreas com acumulações marginais em mais cinco bacias sedimentares do país também estão na lista.
A sessão do 1º Ciclo da Oferta Permanente ainda oferta de 273 blocos exploratórios nas bacias do Parnaíba, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-Alagoas e Campos. A Oferta Permanente disponibiliza continuamente campos e blocos devolvidos ou em processo de devolução, como também blocos exploratórios ofertados em rodadas anteriores e não arrematadas.
De acordo com a ANP, 47 empresas se inscreveram para participar do leilão, entre elas estão grandes petroleiras, como a Petrobras, ExxonMobil, CNOOC Petroleum e Shell. Também participam outras empresas, nacionais e estrangeiras, de menor porte. Duas companhias capixabas estão habilitadas, a Imetame e a Vipetro.
As quatro áreas com acumulações marginais no Estado que vão à leilão são: Rio Ibiribas e Lagoa Parda Sul, próximas ao município de Linhares, e Saíra e Mosquito, na região de São Mateus. Todos esses campos são terrestres.
Há expectativa é que esse leilão revele maior interesse da iniciativa privada na exploração de petróleo em terra nos campos maduros. Isso sobretudo em função de mudanças, como simplificação de regras no setor e redução dos royalties a serem pagos pelas petroleiras.
De acordo com a ANP, nas bacias maduras, como Recôncavo, Sergipe-Alagoas e Potiguar, foi fixado royalty de 7,5%, enquanto que nas áreas de nova fronteira, como é o caso da Bacia do Parnaíba, a cobrança será de 5%.
Até então, o percentual de royalties na produção de óleo em terra era de 10%, o mesmo percentual cobrado na produção marítima.