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Após 10 dias

Caminhoneiros decidem acabar com a greve no ES, diz líder

'Está tudo liberado. Entramos de cabeça erguida. O movimento não acaba, vamos aguardar novas orientações para lutar pela redução dos impostos nos combustíveis', disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 22:29

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 22:29

Greve dos caminhoneiros Crédito: Internauta Bruno Grassi
Apontado como líder da greve dos caminhoneiros no Espírito Santo, o motorista Bira Nobre  que estava concentrado no ponto de bloqueio em Viana  afirmou que a paralisação foi encerrada em todo o Estado. Os grevistas dos dois principais pontos de bloqueio no Espírito Santo, em Viana e em Cachoeiro de Itapemirim, se reuniram no final da tarde desta quarta-feira (30) e decidiram, segundo Bira, encerrar a manifestação.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
Conforme publicado anteriormente no Gazeta Online, o ponto de bloqueio em Viana foi desmobilizado pela PRF, por meio da operação Rota Segura. Em Cachoeiro de Itapemirim, o ponto na localidade do Frade foi extinto, mas, em Safra, ainda permaneciam caminhoneiros no local, segundo informações da PRF.
Recebemos uma orientação de quem está representando a greve desde o início em Brasília que era melhor acabar. Os caminhoneiros estavam sendo sacrificados demais, muitos pontos de bloqueio estavam abrindo e decidimos encerrar. Está tudo liberado. Entramos de cabeça erguida, ninguém morreu e nem foi preso. Construímos uma família. O movimento não acaba, vamos aguardar novas orientações para lutar pela redução dos impostos nos combustíveis, disse.
CAMINHONEIROS DEIXAM LENTAMENTE PONTOS DE BLOQUEIO
Caminhoneiros que estão concentrados em um ponto de bloqueio na BR 101, em Viana, aceitaram, no início da noite desta quarta-feira (30), liberar os motoristas de carga que desejam seguir viagem. A decisão foi dada após diálogo com a PRF, que esteve no local como parte da Operação Rota Segura  uma ação conjunta da PRF e PM para liberar a passagem de caminhões de cargas em pontos de bloqueio em rodovias de Norte a Sul do Espírito Santo.
GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões

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