Caminhoneiros decidem acabar com a greve no ES, diz líder

Apontado como líder da greve dos caminhoneiros no Espírito Santo, o motorista Bira Nobre que estava concentrado no ponto de bloqueio em Viana afirmou que a paralisação foi encerrada em todo o Estado. Os grevistas dos dois principais pontos de bloqueio no Espírito Santo, em Viana e em Cachoeiro de Itapemirim, se reuniram no final da tarde desta quarta-feira (30) e decidiram, segundo Bira, encerrar a manifestação.
Conforme publicado anteriormente no Gazeta Online, o ponto de bloqueio em Viana foi desmobilizado pela PRF, por meio da operação Rota Segura. Em Cachoeiro de Itapemirim, o ponto na localidade do Frade foi extinto, mas, em Safra, ainda permaneciam caminhoneiros no local, segundo informações da PRF.
Recebemos uma orientação de quem está representando a greve desde o início em Brasília que era melhor acabar. Os caminhoneiros estavam sendo sacrificados demais, muitos pontos de bloqueio estavam abrindo e decidimos encerrar. Está tudo liberado. Entramos de cabeça erguida, ninguém morreu e nem foi preso. Construímos uma família. O movimento não acaba, vamos aguardar novas orientações para lutar pela redução dos impostos nos combustíveis, disse.
CAMINHONEIROS DEIXAM LENTAMENTE PONTOS DE BLOQUEIO
Caminhoneiros que estão concentrados em um ponto de bloqueio na BR 101, em Viana, aceitaram, no início da noite desta quarta-feira (30), liberar os motoristas de carga que desejam seguir viagem. A decisão foi dada após diálogo com a PRF, que esteve no local como parte da Operação Rota Segura uma ação conjunta da PRF e PM para liberar a passagem de caminhões de cargas em pontos de bloqueio em rodovias de Norte a Sul do Espírito Santo.