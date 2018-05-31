Caminhoneiros decidem acabar com a greve no ES, diz líder

Greve dos caminhoneiros Crédito: Internauta Bruno Grassi

Apontado como líder da greve dos caminhoneiros no Espírito Santo, o motorista Bira Nobre  que estava concentrado no ponto de bloqueio em Viana  afirmou que a paralisação foi encerrada em todo o Estado. Os grevistas dos dois principais pontos de bloqueio no Espírito Santo, em Viana e em Cachoeiro de Itapemirim, se reuniram no final da tarde desta quarta-feira (30) e decidiram, segundo Bira, encerrar a manifestação.

Gazeta Online, o ponto de bloqueio em Viana Conforme publicado anteriormente no, o ponto de bloqueio em Viana foi desmobilizado pela PRF, por meio da operação Rota Segura. Em Cachoeiro de Itapemirim, o ponto na localidade do Frade foi extinto, mas, em Safra, ainda permaneciam caminhoneiros no local, segundo informações da PRF.

Recebemos uma orientação de quem está representando a greve desde o início em Brasília que era melhor acabar. Os caminhoneiros estavam sendo sacrificados demais, muitos pontos de bloqueio estavam abrindo e decidimos encerrar. Está tudo liberado. Entramos de cabeça erguida, ninguém morreu e nem foi preso. Construímos uma família. O movimento não acaba, vamos aguardar novas orientações para lutar pela redução dos impostos nos combustíveis, disse.

CAMINHONEIROS DEIXAM LENTAMENTE PONTOS DE BLOQUEIO