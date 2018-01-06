Caminhão da Serasa vai negociar dívidas de capixabas com bancos

Será possível renegociar dívidas com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Financeira Zogbi, Financeira Aymoré, Bradesco Financiamentos, Banco Santander, HSBC e Financeira Olé Crédito: Pixabay

Quem tem dívidas ativas de bancos terá a possibilidade de renegociar os débitos na próxima semana. O serviço é um dos que estarão disponíveis no caminhão itinerante da Serasa, que vai chegar a Vitória na terça-feira, 9.

O veículo estará estacionado entre os dias 9 e 12 na Praça do Papa, com atendimento ao consumidor capixaba das 8 às 18h. Lá, será possível realizar ainda a autoconsulta de CPF, conhecer a pontuação de crédito, abrir o Cadastro Positivo, fazer alerta de documentos extraviados e receber orientações para regularização de pendências financeiras e renegociação de dívidas atrasadas.

A securitizadora Ativos S.A., que fará parte do evento, possibilitará a renegociação de dívidas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Financeira Zogbi, Financeira Aymoré, Bradesco Financiamentos, Banco Santander, HSBC e Financeira Olé.

Em média, as dívidas que temos giram em torno dos R$ 2 mil, comenta o diretor comercial da Ativos S.A., Daison Siefert. Segundo ele, no Espírito Santo, são cerca de 250 mil pessoas com dívidas na Ativo.