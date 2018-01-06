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Economia

Caminhão da Serasa vai negociar dívidas de capixabas com bancos

Consumidor com débitos junto a instituições bancárias podem conseguir até 80% de desconto durante o evento da próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 23:15

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 23:15

Será possível renegociar dívidas com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Financeira Zogbi, Financeira Aymoré, Bradesco Financiamentos, Banco Santander, HSBC e Financeira Olé Crédito: Pixabay
Quem tem dívidas ativas de bancos terá a possibilidade de renegociar os débitos na próxima semana. O serviço é um dos que estarão disponíveis no caminhão itinerante da Serasa, que vai chegar a Vitória na terça-feira, 9.
O veículo estará estacionado entre os dias 9 e 12 na Praça do Papa, com atendimento ao consumidor capixaba das 8 às 18h. Lá, será possível realizar ainda a autoconsulta de CPF, conhecer a pontuação de crédito, abrir o Cadastro Positivo, fazer alerta de documentos extraviados e receber orientações para regularização de pendências financeiras e renegociação de dívidas atrasadas.
A securitizadora Ativos S.A., que fará parte do evento, possibilitará a renegociação de dívidas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Financeira Zogbi, Financeira Aymoré, Bradesco Financiamentos, Banco Santander, HSBC e Financeira Olé.
Em média, as dívidas que temos giram em torno dos R$ 2 mil, comenta o diretor comercial da Ativos S.A., Daison Siefert. Segundo ele, no Espírito Santo, são cerca de 250 mil pessoas com dívidas na Ativo.
Ele aconselha que as pessoas acessem antes o site da empresa para saber se a dívida está realmente com a empresa. A pessoa se cadastra. Caso tenha alguma dívida, vai poder negociar na plataforma online ou pessoalmente. Há casos de redução de até 80% no valor da dívida. Conseguimos negociar em condições melhores do que com o banco, disse.

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