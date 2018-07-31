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Redução

Caixa vai reduzir juros no crédito imobiliário para pessoa jurídica

Medida objetiva a retomada dos lançamentos de empreendimentos para geração de emprego, renda e acesso a moradia

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 17:28
Medida objetiva a retomada dos lançamentos de empreendimentos para geração de emprego, renda e acesso a moradia Crédito: Pixabay
A Caixa Econômica Federal anunciou redução das taxas de juros do crédito imobiliário para o segmento "Produção Pessoa Jurídica", com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas serão reduzidas em média de 1 a 2 pontos porcentuais ao ano (a.a.), sendo a taxa mínima de 9% a.a., de acordo com o porte, rating, nível de relacionamento das empresas com a Caixa e a sustentabilidade do projeto, como informa o banco em comunicado.
"Como o cenário econômico está apresentando sinais de retomada, o banco reposicionou suas taxas de juros do SBPE e, atendendo à estratégia que valoriza a escolha da Caixa como banco de principal relacionamento, propôs-se a tratar de forma diferenciada os clientes com bom índice de relacionamento e com uma abordagem de incentivo ao cliente de menor risco, em razão da sua nota de score", explica o vice-presidente de Habitação da Caixa, Paulo Antunes de Siqueira, na nota.
O objetivo é a "retomada dos lançamentos de empreendimentos para geração de emprego, renda e acesso a moradia", ainda segundo o comunicado.
> Governo espera arrecadar R$ 10 bi em tributos de fundos exclusivos

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