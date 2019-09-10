Caixa prorroga prazo para correntista optar pelo saque do FGTS

Atendimento da Caixa Econômica Federal Crédito: dIVULGAÇÃO

Caixa Econômica Federal terão até 4 de outubro para solicitar o crédito automático do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A opção está disponível no aplicativo e no internet banking dos correntistas. A opção pode ser feita ainda nas agências ou pelo 0800. O prazo inicial para escolha terminou em 25 de agosto, mas o banco decidiu aumentar o prazo. Os trabalhadores com corrente naterão até 4 de outubro para solicitar o crédito automático doA opção está disponível no aplicativo e no internet banking dos correntistas. A opção pode ser feita ainda nas agências ou pelo 0800. O prazo inicial para escolha terminou em 25 de agosto, mas o banco decidiu aumentar o prazo.

A Caixa disponibilizou na opção FGTS, no app e na página do cliente, informações sobre o saque imediato, mostrando o saldo, a data de pagamento e também dando a opção para a pessoa confirmar o interesse no resgate.

Já quem tem conta poupança nem vai precisar confirmar o saque. Se não quiser receber, o trabalhador pode cancelar o crédito no site www.fgts.caixa.gov.br e nos demais canais de atendimento.

No site, o trabalhador pode visualizar o valor a receber, a data do saque e quais canais de atendimento estão disponíveis. A Caixa também criou uma central de atendimento com número 0800 724 2019.

É possível confirmar crédito automático do saque dos R$ 500 pelo aplicativo da Caixa Crédito: Reprodução

Os beneficiários que têm cadernetas de poupança e correntistas que optarem pelo depósito automático serão os primeiros a receber o dinheiro, já a partir do dia 13 de setembro.

As informações constam de circular da Caixa publicada na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial da União.

De acordo com a circular, a Caixa terá até 60 dias para processar o pedido de cancelamento. O estorno do crédito automático poderá ser realizado caso os valores depositados, provenientes da conta vinculada do FGTS, não tenham sido sacados da conta poupança.

A Caixa Econômica Federal inicia, em setembro, o pagamento de até R$ 500 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os repasses serão feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários.

O valor será depositado automaticamente em conta poupança, no dia 13 de setembro, para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa.

Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto, recebem a partir do dia 27 de setembro de 2019. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro de 2019.

De acordo com a Caixa, o crédito automático só será realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho de 2019.

O pagamento dos até R$ 500 seguirá o seguinte cronograma:

Os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em casas lotéricas, com apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF. Será feita a leitura da digital no momento do saque.