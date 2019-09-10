Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Caixa prorroga prazo para correntista optar pelo saque do FGTS
Dinheiro

Caixa prorroga prazo para correntista optar pelo saque do FGTS

Cliente deve fazer opção pelo resgate automático dos R$ 500 até 4 de outubro pelo internet banking, nos aplicativos, nas agências ou pelo 0800
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 14:28

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 14:28

Atendimento da Caixa Econômica Federal Crédito: dIVULGAÇÃO
Os trabalhadores com corrente na Caixa Econômica Federal terão até 4 de outubro para solicitar o crédito automático do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A opção está disponível no aplicativo e no internet banking dos correntistas. A opção pode ser feita ainda nas agências ou pelo 0800. O prazo inicial para escolha terminou em 25 de agosto, mas o banco decidiu aumentar o prazo.
A Caixa disponibilizou na opção FGTS, no app e na página do cliente, informações sobre o saque imediato, mostrando o saldo, a data de pagamento e também dando a opção para a pessoa confirmar o interesse no resgate.
> Infográfico: saiba tudo sobre os saques do FGTS
Já quem tem conta poupança nem vai precisar confirmar o saque. Se não quiser receber, o trabalhador pode cancelar o crédito no site www.fgts.caixa.gov.br e nos demais canais de atendimento.
No site, o trabalhador pode visualizar o valor a receber, a data do saque e quais canais de atendimento estão disponíveis. A Caixa também criou uma central de atendimento com número 0800 724 2019.
É possível confirmar crédito automático do saque dos R$ 500 pelo aplicativo da Caixa Crédito: Reprodução
Os beneficiários que têm cadernetas de poupança e correntistas que optarem pelo depósito automático serão os primeiros a receber o dinheiro, já a partir do dia 13 de setembro.
> Agências da Caixa vão funcionar mais cedo nesta sexta e aos sábados para FGTS
As informações constam de circular da Caixa publicada na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial da União.
De acordo com a circular, a Caixa terá até 60 dias para processar o pedido de cancelamento. O estorno do crédito automático poderá ser realizado caso os valores depositados, provenientes da conta vinculada do FGTS, não tenham sido sacados da conta poupança.
A Caixa Econômica Federal inicia, em setembro, o pagamento de até R$ 500 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os repasses serão feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários.
> 1,9 milhão de capixabas poderão sacar R$ 649 milhões do FGTS
O valor será depositado automaticamente em conta poupança, no dia 13 de setembro, para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa.
Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto, recebem a partir do dia 27 de setembro de 2019. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro de 2019.
De acordo com a Caixa, o crédito automático só será realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho de 2019.
O pagamento dos até R$ 500 seguirá o seguinte cronograma:
Os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em casas lotéricas, com apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF. Será feita a leitura da digital no momento do saque.
> ES: mais de 207 mil trabalhadores podem ter dificuldade de sacar o FGTS
Para quem possui cartão Cidadão e senha, o saque poderá ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. O trabalhador também poderá procurar atendimento nas agências da Caixa. Os valores poderão ser transferidos para outro banco, com pagamento de tarifa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados