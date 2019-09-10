Caixa prorroga prazo para correntista optar pelo saque do FGTS

Os trabalhadores com corrente na Caixa Econômica Federal terão até 4 de outubro para solicitar o crédito automático do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A opção está disponível no aplicativo e no internet banking dos correntistas. A opção pode ser feita ainda nas agências ou pelo 0800. O prazo inicial para escolha terminou em 25 de agosto, mas o banco decidiu aumentar o prazo.
A Caixa disponibilizou na opção FGTS, no app e na página do cliente, informações sobre o saque imediato, mostrando o saldo, a data de pagamento e também dando a opção para a pessoa confirmar o interesse no resgate.
Já quem tem conta poupança nem vai precisar confirmar o saque. Se não quiser receber, o trabalhador pode cancelar o crédito no site www.fgts.caixa.gov.br e nos demais canais de atendimento.
No site, o trabalhador pode visualizar o valor a receber, a data do saque e quais canais de atendimento estão disponíveis. A Caixa também criou uma central de atendimento com número 0800 724 2019.
Os beneficiários que têm cadernetas de poupança e correntistas que optarem pelo depósito automático serão os primeiros a receber o dinheiro, já a partir do dia 13 de setembro.
As informações constam de circular da Caixa publicada na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial da União.
De acordo com a circular, a Caixa terá até 60 dias para processar o pedido de cancelamento. O estorno do crédito automático poderá ser realizado caso os valores depositados, provenientes da conta vinculada do FGTS, não tenham sido sacados da conta poupança.
A Caixa Econômica Federal inicia, em setembro, o pagamento de até R$ 500 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os repasses serão feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários.
O valor será depositado automaticamente em conta poupança, no dia 13 de setembro, para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa.
Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto, recebem a partir do dia 27 de setembro de 2019. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro de 2019.
De acordo com a Caixa, o crédito automático só será realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho de 2019.
O pagamento dos até R$ 500 seguirá o seguinte cronograma:
Os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em casas lotéricas, com apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF. Será feita a leitura da digital no momento do saque.
Para quem possui cartão Cidadão e senha, o saque poderá ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. O trabalhador também poderá procurar atendimento nas agências da Caixa. Os valores poderão ser transferidos para outro banco, com pagamento de tarifa.