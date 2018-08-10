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Novo público

Caixa lança plataforma para apostas em loteria pela internet

Estimativa do banco é aumentar em 3% o volume total de apostas; jogos mínimos são de R$ 30 e máximos de R$ 500 por dia

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 15:41
A expectativa é de aumentar em 3% o volume total de apostas no primeiro ano Crédito: Daniel Teixeira/Estadão
Em busca de atrair um novo público para os jogos de loteria, a Caixa Econômica Federal lançou, nesta sexta-feira, 10, um portal que permite a realização de apostas online. As apostas mínimas são de R$ 30 e as máximas de R$ 500 por dia e valem para os jogos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca e Lotogol.
Antes do lançamento da plataforma, apenas os correntistas da Caixa podiam fazer apostas pela internet. Queremos atingir um público mais jovem, das gerações Y e Z, os chamados Millenials. É um público que está totalmente incluído no mundo digital e não vai às lotéricas apostar ou pagar suas contas, afirmou, em nota, Gilson Braga, superintendente nacional das Loterias do banco. A expectativa da instituição financeira é de aumentar em 3% o volume total de apostas no primeiro ano.
Não é possível, entretanto, apostar pela internet na Loteria Federal e também não há a comercialização de bolão, que continuam de exclusividade das lotéricas. Para apostar, basta ser maior de 18 anos, possuir um cartão de crédito e fazer um cadastro prévio no site Loterias Online.
O presidente da Caixa, Nelson de Souza, também destacou que o lançamento da plataforma deve impulsionar a arrecadação, o que beneficia toda a sociedade. A arrecadação e os prêmios ofertados vão aumentar, motivando os apostadores a realizar mais jogos. Consequentemente, aumenta também o repasse das Loterias para setores importantes da sociedade, afirmou, em nota.

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