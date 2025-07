Oportunidade

Caixa faz leilão de imóveis com desconto de até 60%

Vendas acontecem entre julho e agosto em site online; será possível financiar e usar o FGTS

Publicado em 8 de julho de 2025 às 10:07

A Caixa Econômica Federal fará, nos dias 14, 17, 21 e 24 de julho e 18 e 21 de agosto, um leilão com 2.115 imóveis em todos os estados do país - exceto Amapá e Roraima. A região Sudeste é a que concentra mais oportunidades.>

No site www.fidalgoleiloes.com.br, os interessados devem se cadastrar e buscar, na página inicial, o edital 0028/2025. Também é preciso fazer um cadastro prévio no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa para gerar o boleto de pagamento.>

Há possibilidade de financiar e usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A Caixa afirma que não envia diretamente o boleto das propostas, e que o arrematante deve pagar os valores exclusivamente no site indicado.>

Apartamento perto da estação Capão Redondo, em São Paulo (SP), por R$ 134 mil, no lote 478 do leilão de julho da Caixa Crédito: Divulgação/Fidalgo Leilões

Para julho, são 1.539 imóveis leiloados, sendo 929 apartamentos, 564 casas, 14 imóveis comerciais ou industriais e 32 terrenos, segundo a leiloeira intermediária. Serão quatro datas diferentes, que chegam a oferecer até 60% de desconto sobre os valores de avaliação.>

>

O imóvel mais barato é uma casa em Pedra Branca (CE), com terreno de 150 m², que começa por R$ 6.244,79 no lote 51, com incremento mínimo de R$ 100. Não há possibilidade de visitação.>

Entre os destaques da capital paulista, o bairro Jardim Sabará (Usina Piratininga), na zona sul, tem um apartamento de 73 m², dois quartos, com lance inicial de R$ 320 mil no lote 563, que pode chegar a R$ 192 mil com os descontos progressivos.>

No interior do estado, a cidade de Assis tem um terreno de 3.400 m² que pode ser arrematado por até R$ 1,8 milhão no lote 492. Em Bauru, um apartamento de quase 60 m² com vaga de garagem e dois quartos pode sair por R$ 90 mil no lote 500. Outra oferta é um apartamento de 106 m² em Ribeirão Preto, no lote 542, que sai por R$ 79 mil no segundo leilão.>

Já no Rio de Janeiro (RJ), um apartamento de 35 m² de um quarto, no lote 404, é leiloado a R$ 79 mil no primeiro leilão e a R$ 54 mil no segundo.>

Depois do Sudeste, com 655 imóveis, o destaque do leilão de julho é a região Nordeste, com 361, seguida pelo Centro-Oeste (306), Sul (182) e Norte (35).>

No caso de agosto, serão 576 propriedades em leilão, ou 339 apartamentos, 205 casas, três imóveis comerciais ou industriais e 29 terrenos, de acordo com a Fidalgo Leilões. No dia 18 de agosto, os bens serão leiloados com base no valor de avaliação; mas no dia 21, os imóveis restantes terão até 40% de desconto no valor inicial.>

Em São Paulo (SP), por exemplo, no distrito de Guaianases, na zona leste, um apartamento de 63 m² com dois quartos é oferecido por R$ 195 mil no lote 539, podendo chegar a R$ 117 mil com os descontos.>

Para a edição de agosto, são 262 imóveis na região Sudeste, seguida pelo Sul (122), Nordeste (98), Centro-Oeste (85) e Norte (9).>

Como participar do leilão

É preciso fazer um cadastro na plataforma Fidalgo Leilões. No momento de escolher um login, é importante não fornecer nenhum dado sensível, como email ou nome completo, já que se trata de uma informação que ficará visível a outros usuários.>

Acesse o site www.fidalgoleiloes.com.br

Clique em "Cadastre-se"



Escolha o perfil "pessoa física" ou "pessoa jurídica"



Preencha os dados e insira os arquivos necessários



Aceite o termo de adesão e salve o cadastro



Será preciso aguardar a análise dos dados por parte do leiloeiro, que deverá enviar um email de confirmação ao usuário cadastrado. Após esse período, será possível habilitar-se para participar do leilão.



Na página inicial da Fidalgo Leilões, encontre o edital 0028/2025



Acesse "Habilite-se aqui" ou "Habilite-se para o leilão"



Leia o edital e clique em "Aceitar e enviar"



Receba o email com instruções para se cadastrar no site da Caixa



Quando estiver habilitado, o usuário poderá acessar o "Auditório virtual" de ambos os editais, escolher os lotes desejados e clicar em "Enviar lance", atentando-se ao valor do lance inicial, do lance atual e ao incremento mínimo necessário.

>

Calendário do leilão

Primeiro leilão (valor da avaliação) - 14 de julho, às 10h

Licitação aberta (bens com até 45% de desconto) - 17 de julho, às 10h



Segundo leilão (bens com até 40% de desconto) - 21 de julho, às 10h



Licitação aberta (bens com até 60% de desconto) - 24 de julho, às 10h



Primeiro leilão (valor da avaliação) - 18 de agosto, às 10h



Segundo leilão (bens com até 40% de desconto) - 21 de agosto, às 10h

>

Empresa faz leilão de imóveis financiados em bancos privados

Interessados em comprar imóveis por meio de leilão podem também dar lance para unidades retomadas por bancos privados. Pela plataforma Zuk, mais de 800 imóveis estão disponíveis para leilão neste mês, em diversas regiões do país. Os leilões são totalmente online e têm propriedades residenciais, comerciais, terrenos e áreas rurais. Os descontos podem chegar a 83% do valor de mercado.>

Na cidade de Cajati, no interior de São Paulo, um terreno de 354 m² no bairro Jardim São José está com lance inicial de R$ 14 mil. Já no Tamboré, em Santana do Parnaíba, um prédio comercial com 18 mil m² está sendo leiloado a partir de R$ 45 milhões.>

As condições de pagamento são: à vista, à vista com desconto no ato da compra, parcelado e financiado em até 420 vezes.>

Segundo a empresa, há também imóveis abertos para propostas, cotas de consórcio e leilões judiciais. No caso do consórcio, a principal vantagem é a possibilidade de adquirir a cota por um valor inferior ao que foi investido pelo proprietário anterior, assumindo apenas as parcelas restantes, afirma a Zuk.>

Já nos leilões judiciais, o comprador pode escolher entre o pagamento à vista ou o envio de uma proposta parcelada, que estará sujeita à aprovação do juiz.>

Para participar é preciso se cadastrar em https://www.portalzuk.com.br/.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta