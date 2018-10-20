Caixa anuncia isenção de taxa para investimentos no Tesouro Direto

Banco cobrava um taxa de 0,4% ao ano para manter a aplicação no Tesouro Direto Crédito: Reprodução | Pixabay

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (19) a isenção da taxa de custódia para todos os clientes que aplicam no Tesouro Direto, programa do governo federal de compra e venda de títulos públicos. Até então, o banco cobrava um taxa de 0,4% ao ano para manter a aplicação.

Segundo o vice-presidente de Finanças e Controladoria do banco estatal, o objetivo é manter uma cesta de produtos e serviços competitivos, associada à solidez do banco. "Atenta às condições de mercado, a Caixa aprovou a isenção da taxa de custódia para todos os clientes, indistintamente. Assim, tornamos essa alternativa de investimento ainda mais rentável, fortalecendo o relacionamento com nossos clientes investidores", comentou. A medida já está em vigor e vale para os clientes que possuem estes produtos e também os novos negócios.

A Caixa foi o último entre os maiores bancos do país a zerar a taxa de investimento para o Tesouro Direto. Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil já praticam a isenção. Foi a concorrência com corretoras independentes que fez com que os grandes bancos zerassem as taxas de aplicação nesse tipo de investimento.

Para aplicar no Tesouro Direto pela Caixa, o cliente deve realizar o cadastramento no serviço de forma eletrônica, pelo Internet Banking. Todas as operações e acompanhamentos também são realizados eletronicamente pelo próprio cliente.

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