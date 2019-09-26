Caixa abre mais cedo nesta sexta para 200 mil sacarem FGTS no ES

De acordo com o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, ou pagamento pelo Saque Imediato do FGTS realizado por meio de crédito em conta é uma estratégia do banco para garantir mais comodidade e segurança ao trabalhador. “Estamos iniciando mais uma fase do maior pagamento da história do Brasil. O volume de pagamentos demonstra que a estratégia de atendimento adotada pela CAIXA foi bem-sucedida. Desde o início do calendário, já foram injetados na economia mais de R $ 10 bilhões ”, descontos ou presidente.