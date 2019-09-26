Caixa abre mais cedo nesta sexta para 200 mil sacarem FGTS no ES

A Caixa realiza, nesta sexta-feira (27), o crédito em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos entre maio e agosto. Nesta segunda etapa do calendário, cerca de 200 mil pessoas no ES e 12,3 milhões de trabalhadores no país, receberão automaticamente até R$ 500 cada conta ativa ou inativa do fundo. As agências vão abrir às 8h — exceto as que abrem normalmente às 11h, que vão começar o expediente excepcionalmente às 9h nesta sexta-feira (27).
De acordo com o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, ou pagamento pelo Saque Imediato do FGTS realizado por meio de crédito em conta é uma estratégia do banco para garantir mais comodidade e segurança ao trabalhador. “Estamos iniciando mais uma fase do maior pagamento da história do Brasil. O volume de pagamentos demonstra que a estratégia de atendimento adotada pela CAIXA foi bem-sucedida. Desde o início do calendário, já foram injetados na economia mais de R $ 10 bilhões ”, descontos ou presidente.
O crédito ocorre automaticamente nos dados armazenados no calendário nas contas da CAIXA abertas até 24/07/2019, dados de edição da MP 889/2019. O trabalhador também pode optar por receber em outras contas da CAIXA, nos canais: Internet Banking CAIXA, App FGTS e o site fgts.caixa.gov.br .
Caso não deseje retirar os recursos, o cidadão deve informar ao banco, por meio dos canais divulgados no site fgts.caixa.gov.br , para que os procedimentos possam ser tomados e os valores não sacados retornados à conta vinculada ao FGTS.